Al olivo de Jaén le sale competidor con el cultivo que más crece en la provincia y por el que se conceden ayudas de hasta 700.000 euros

Jaén, tierra de olivos por excelencia, está viendo cómo un nuevo cultivo gana terreno con paso firme: el pistacho. Aunque el olivar sigue siendo el indiscutible protagonista del paisaje y la economía agrícola jiennense, representando cerca del 80% de la superficie cultivada, y el almendro ocupa el segundo lugar, el pistacho se posiciona ya como el tercer cultivo más importante de la provincia.

"El pistacho constituye un cultivo en auge que avanza con más producción, más superficie y mejora de los productos para avanzar en la comercialización", ha manifestado la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, durante una visita a la planta de procesado de Appistaco Trade SLU, en el municipio de Navas de San Juan, donde estaba acompañada por acompañada por el alcalde del municipio, Joaquín Requena, y el gerente de Appistaco, José Luis del Roj.

Esto, añade, "se traduce en más valor añadido para los agricultores o, lo que es lo mismo, mejorar la renta de los municipios jiennenses, además de un complemento perfecto para el olivar".

El cultivo del pistacho despega en Jaén: más superficie, más producción y más demanda

El informe 'Caracterización del sector agrario y pesquero de Andalucía 2024', elaborado por la Consejería de este departamento de la Junta, refleja que la producción de pistacho ha pasado de 800 toneladas en 2023 a 1.300 toneladas en 2024, lo que representa un crecimiento del 62,5% en tan solo un año.

Asimismo, estima que el consumo per cápita de pistacho en Andalucía ha pasado de 0,09 kg en 2013 a 0,17 kg en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 100 %. Al mismo tiempo, en España el avance del consumo individual del pistacho ha sido de un 96 % en ese mismo periodo, de 0,11 kg a 0,21 kg por persona.

Por su parte, de acuerdo con los datos de la 'Encuesta sobre Superficies y Rendimientos' del Ministerio de Agricultura, la extensión destinada al cultivo del pistacho en España ha pasado de apenas 2.600 hectáreas en 2012 a superar actualmente las 83.000, con un aumento de más de 5.000 hectáreas en solo un año. Esto supone un crecimiento acumulado del 3.000% en una década.

Aunque Castilla-La Mancha concentra casi el 80% de esta superficie y lidera claramente la producción, Andalucía se posiciona como la segunda comunidad productora, con 7.329 hectáreas. Esta cifra sigue en aumento, especialmente en las provincias de Granada y Jaén. Mientras Granada ya supera las 3.000 hectáreas, Jaén avanza con fuerza y supera las 1.000, lo que representa cerca del 20% del total del terreno andaluz.

El peso de las instituciones la expansión del pistacho: ayudas y proyectos en marcha

Durante su intervención, Aranda ha subrayado el papel clave de las ayudas institucionales en este desarrollo, destacando el compromiso del Gobierno andaluz con el sector. En concreto, ha señalado que más de 700.000 euros en ayudas han sido destinados a los productores de pistacho y al desarrollo rural.

La delegada también ha anunciado la convocatoria de una nueva línea de ayudas para la modernización de industrias agroalimentarias, con un presupuesto total de 88 millones de euros. En este marco, destaca la ayuda de 200.000 euros concedida para la planta de limpieza, clasificación y descascarillado de pistacho, gestionada a través del Grupo de Desarrollo Rural Asodeco.

Asimismo, ha recordado que la línea de modernización ha permitido no solo la puesta en marcha de la planta, sino también el impulso a la línea de envasado y comercialización, así como la modernización del punto de almacenaje.

Otro ejemplo del apoyo institucional es el Grupo Operativo Pistacho 4.0, que ha recibido 300.000 euros de financiación para promover la innovación, la mejora de la calidad, el desarrollo de nuevos productos y herramientas informáticas que optimicen la trazabilidad y competitividad del sector.

La iniciativa Pistacho 4.0, liderada por la Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores (Appistaco), es un innovador proyecto de digitalización integral del cultivo y procesado del pistacho. Incorpora tecnologías avanzadas para seguir la "huella química del pistacho desde la parcela de origen", integrando sensores industriales e inteligencia artificial.

Este sistema, que ya analiza datos de 34 fincas en Jaén y Granada, permitirá al consumidor acceder mediante un código QR a información detallada "sobre las parcelas de origen, variedad de pistacho, manejo de cultivo ecológico/convencional, tipología de suelo de cultivo, secano/regadío, condiciones climáticas de la campaña agrícola, condiciones de temperatura de procesado industrial y composición nutricional final del lote envasado".

Cómo acceder a estas ayudas

La solicitud de ayudas PAC (Política Agrícola Común) en Andalucía para 2025 se realizó en mayo, con lo que habrá que consultar periódicamente la web del gobierno regional para conocer las fechas de la próxima campaña. En cualquier caso, para acceder a los pagos directos, los agricultores deben cumplir estos requisitos generales:

Ser agricultor activo según la definición de la PAC.

según la definición de la PAC. Poseer o gestionar una explotación agrícola ubicada en Andalucía .

. Cumplir con las normas de condicionalidad y buenas prácticas agrarias.

agrarias. Mantener la actividad agraria en las parcelas declaradas .

. Presentar la solicitud única dentro del plazo establecido .

. Cada tipo de ayuda puede exigir requisitos específicos adicionales.

El proceso de selección se hace principalmente online, siguiendo estos pasos:

Acceder al portal del Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) a través de las entidades reconocidas por la Consejería.

a través de las entidades reconocidas por la Consejería. Registrarse o iniciar sesión .

. Completar el formulario de solicitud única con toda la información requerida.

con toda la información requerida. Adjuntar la documentación necesaria según el tipo de ayuda.

según el tipo de ayuda. Revisar cuidadosamente la solicitud antes de enviarla.

antes de enviarla. Confirmar y enviar la solicitud.

la solicitud. Guardar el comprobante de presentación para futuras referencias.

La Diputación Provincial de Jaén también ha convocado diversas subvenciones para impulsar la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario en la provincia, con especial atención a la diversificación y sostenibilidad. Los plazos también han expirado este año, pero se abrirán de nuevo en 2026, con lo que conviene estar al tanto.