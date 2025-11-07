José Elías, empresario multimillonario, lanza alerta a los jubilados del futuro: "Las pensiones no van a dar para más"

El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas vuelve a escena, esta vez de la mano del empresario multimillonario José Elías. El fundador de Audax Renovables ha lanzado un mensaje contundente en redes sociales: el sistema actual no podrá sostenerse mucho más y muchos jubilados del futuro se enfrentarán a una situación económica muy precaria.

“Las pensiones no van a dar para más”, escribió Elías en su cuenta de X (antes Twitter), advirtiendo de que las próximas generaciones de mayores podrían verse obligadas a compartir vivienda para poder llegar a fin de mes. “Los abuelos del futuro compartirán piso”, sentenció.

El empresario puso el foco en un fenómeno que considera preocupante: la normalización del alquiler en edades avanzadas sin una base de ahorro sólida. “Me preocupa ver a gente de 50 años que paga 1.000 euros de alquiler, vive al límite y no tiene ahorros. ¿Qué va a pasar cuando se jubilen?”, planteó en su mensaje, apuntando directamente a una brecha generacional y económica que, en su opinión, se agrandará con el tiempo.

Según Elías, el problema se agravará para quienes lleguen a la jubilación sin vivienda en propiedad. “Con una pensión de 800 euros, no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando empezará el coliving entre mayores”, advirtió, recordando que cada vez hay menos cotizantes y más beneficiarios del sistema. La longevidad, sumada a una pirámide demográfica invertida, amenaza con poner en jaque la sostenibilidad del modelo.

El empresario también criticó el discurso social que, en su opinión, ha idealizado el alquiler como una opción moderna sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. “A este país se le vendió la moto de que estar de alquiler estaba guay. Y sí, lo está si tienes la vida solucionada, pero si eres pobre como una rata, tienes que comprar”, escribió sin rodeos.

Sus palabras han generado un amplio debate en redes, donde muchos usuarios coinciden en que el sistema de pensiones necesitará reformas profundas si quiere garantizar el bienestar de los jubilados del futuro. Otros, en cambio, reprochan al empresario su visión individualista, al considerar que la vivienda no debería ser la única vía de seguridad en la vejez.

En cualquier caso, el mensaje de Elías reabre una discusión que lleva años sobre la mesa: cómo afrontar el envejecimiento de la población y el encarecimiento de la vida sin poner en riesgo el modelo de bienestar sobre el que se ha sostenido España durante décadas.