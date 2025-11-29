Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Kim, criadora: "Entreno perros que se venden por 160.000 euros cada uno, colocamos unos 20 canes al año"
Economía
Economía

Kim, criadora: "Entreno perros que se venden por 160.000 euros cada uno, colocamos unos 20 canes al año"

Elaboraron un plan empresarial valorado en unos 4,6 millones de euros, pero solo lograron reunir unos 148.000 euros entre familiares y amigos.

Daniel Cáceres Garriga
Adiestradora trabajando con un perro en el parque
Adiestradora trabajando con un perro en el parqueGetty Images

Hay emprendedoras cuya trayectoria profesional nace de una mezcla inesperada de miedo, necesidad y oportunidad. Ese es el trasfondo del testimonio que el medio Business Insider recopiló de una mujer que dedicó dos décadas a construir una empresa de cría y entrenamiento de perros de protección, a pesar de que, en su infancia, había desarrollado una aversión absoluta hacia ellos por una fuerte reacción alérgica provocada por la hiedra venenosa del perro familiar.

Según explica el relato recogido por Business Insider, la protagonista trabajaba en el ámbito humanitario mientras su marido lo hacía en defensa. Ambos se conocieron en Afganistán, y más tarde se trasladaron a Kenia (un lugar donde sus competencias profesionales tenían pleno sentido). Allí descubrió que estaba embarazada de gemelos. El embarazo, que le hizo ganar más de 36 kilos, la llevó a buscar protección en un entorno complicado, aunque no quería ni arma de fuego ni guardaespaldas. Los perros, pese a su rechazo inicial, le parecieron la opción menos mala.

La pareja importó dos perros de seguridad desde Estados Unidos y pronto nació la idea de crear un animal que combinara protección y afecto. Ella misma definió su objetivo: quería que los animales fueran "ángeles guardianes para sus familias". Elaboraron un plan empresarial valorado en 5 millones de dólares (unos 4,6 millones de euros), pero solo lograron reunir 160.000 dólares (unos 148.000 euros) entre familiares y amigos. Aun así, lanzaron el programa de cría en 2005 y comenzaron a operar en 2007.

Los gemelos y el negocio crecieron al mismo ritmo. La empresa exigía incluso más energía que la crianza, y cuando uno de los hijos necesitó apoyo educativo, ella decidió regresar a Estados Unidos con los niños en 2012. Ese retorno obligó a reconstruir la empresa desde cero. No tuvieron beneficios hasta 2017 debido al elevado coste operativo estadounidense.

Durante esa etapa, confesó que pensaba "en rendirme a diario". Sin embargo, sentía que "tanto la gente como los animales dependían" de ella y siguió adelante. El punto de inflexión llegó tras su divorcio en 2019, cuando reestructuró la empresa por su cuenta y ganó seguridad para ajustar precios. Antes cobraba unos 75.000 dólares (aprox. 69.000 euros) por perro, pese a que cada animal recibía hasta tres años de entrenamiento. Ahora el precio es de 175.000 dólares (unos 160.000 euros), colocan entre 18 y 20 perros al año y cuentan con trece empleados.

Aun con los costes del divorcio y de mantener un negocio durante dos décadas, afirma que está en una situación financiera mejor y, sobre todo, que tiene un trabajo que ama. Considera su mayor riqueza haber criado a hijos "tenaces, trabajadores y fieles a sí mismos", gracias a una vida en la que todos tuvieron que esforzarse.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 