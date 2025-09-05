Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La CNMV bendice la opa hostil de BBVA sobre el Banco Sabadell: ¿y ahora qué?
El consejo del organismo regulador autoriza el último folleto, consistente en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de la entidad catalana: "Suficiente".

Antón Parada
Sede del BBVA en MadridEuropa Press via Getty Images

BBVA lo ha conseguido. Y sobre la bocina. La Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) ha autorizado este viernes el último folleto explicativo y ha dado luz verde así la operación de opa hostil sobre el Banco Sabadell. En esta línea, se trata de la última versión que el BBVA había presentado tras una serie de movimientos de la entidad catalana.

Con esta aprobación, el folleto fija una nueva hoja de ruta económica en esta pugna por la absorción financiera. Se trata de una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell. 

-Noticia de última hora, en ampliación-

