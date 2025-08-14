El BBVA recurre ante el Supremo el veto temporal del Gobierno a una fusión con el Sabadell

El BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condición impuesta por el Gobierno para que mantenga de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la OPA sobre la entidad.

Para la compañía bancaria, el veto temporal de Moncloa supondría la imposibilidad de llevar a cabo una fusión al menos en los próximos tres años, como recoge EFE.

Fue el condicionante clave marcado por el Consejo de Ministros, que a finales de junio dio luz verde a la OPA del BBVA tras más de un año de dudas y tensiones. La medida, que retrasaba tres años, ampliables a cinco, la fusión generó un rápido rechazo por parte del banco impulsor de la operación.

El BBVA siempre consideró que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) era la única entidad capaz de imponer condiciones a la operación de concentración. Por ello consideran que el Gobierno únicamente podía validar o incluso rebajar las condiciones propuestas, nunca endurecerlas, razón por la decidieron recurrir al Tribunal Supremo.

No obstante, tras un primer análisis, el BBVA decidió seguir adelante incluidas las limitaciones marcadas por Moncloa "y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", explicaba en un comunicado.