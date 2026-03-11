Este móvil de TCL cuida de tu salud: he probado el nuevo NXTPAPER 70 Pro y tengo muchas cosas que contarte

Resumen: Después de probar el nuevo TCL NXTPAPER 70 Pro me he dado cuenta de lo importante que es que la tecnología también mire por nosotros. En este caso, es un smartphone todoterreno que busca poner fin a la separación entre e-books y teléfonos móviles. Lo hace de una forma muy natural, con una pantalla que se asemeja mucho a la de un libro electrónico, pero que también ofrece funciones del día a día o la vinculación de su T-Pen Stylus para tomar notas a mano. Un móvil que, por fin, nos permite reducir la fatiga visual y a un precio bastante competitivo.

Ventajas

El TCL NXTPAPER 70 Pro es un producto que refleja ambición y un paso adelante para proteger nuestra salud visual.

Su versatilidad, con distintos modos de lectura, siempre pensando en el uso de cada usuario, me parece uno de sus puntos fuertes.

Para los que nos gusta usar los libros electrónicos, el nuevo smartphone de TCL aúna todas las posibilidades de un e-book en un formato mucho más conocido para nosotros.

de TCL aúna todas las posibilidades de un en un formato mucho más conocido para nosotros. Su batería de 5.200 mAh y su carga rápida de 33W son una gran noticia. De hecho, en el modo de tinta electrónica es capaz de aumentar su autonomía hasta una semana.

Desventajas

Quizá su cámara no está un pelín por debajo del nivel de sus principales competidores.

Agradecería una mejor vinculación de su lápiz integrado con aplicaciones de terceros.

La funda y el T-Pen Stylus integrados en el NXTPAPER 70 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del TCL NXTPAPER 70 Pro

Cuando usamos nuestro smartphone durante horas, con el scroll infinito, hablando por WhatsApp o por cosas del trabajo, no nos damos cuenta, pero nuestra salud visual se acaba resintiendo. Estar pegados todo el día a una pantalla no es lo mejor para nosotros.

Aunque parece un anuncio de la televisión, no lo es. Ya hay marcas que están trabajando en un camino que parece casi obligatorio. Ofrecer prestaciones muy útiles, mirando por la salud de los demás.

Después de haber probado durante varias semanas el nuevo móvil de TCL, queda claro que usar sus grandes avances en pantallas, para dar el salto que han dado, es algo que puede resultar diferencial.

La pasada semana, la marca china presentó el nuevo TCL NXTPAPER 70 Pro y es algo más que un simple móvil. Es, en resumidas cuentas, un smartphone que aúna todo lo que un libro electrónico debe tener, pero con características añadidas que lo convierten en un móvil competente.

Utilizando el TCL NXTPAPER 70 Pro en exteriores. Sergio Coto / El HuffPost

Gracias su pantalla NXTPAPER 4.0, su panel se adapta al de un papel real. Lo que nos permite usarlo durante horas para leer o para cualquier otro uso, reduciendo de forma notoria la fatiga visual.

Su tecnología, combina avances de hardware y software y busca mejorar la experiencia de visualización. Ojo, que no esto no implica la pérdida de color. Paso a explicaros cómo ha sido mi experiencia con él y sus modos adaptativos.

Hay tres opciones que podemos activar con uno de sus botones: el modo 'Max Ink', que lo transforma en un eReader, con una batería de larga duración y limita las funciones de algunas apps. Otro de ellos es el modo 'Papel de tinta', con una pantalla de tinta en blanco y negro. El último, que me parece una pasada, es el modo 'Papel de color', que nos permite usar el móvil, sabiendo que su pantalla antirreflejos nos permitirá verla hasta bajo luz directa.

El TCL NXTPAPRE 70 Pro, con su funda y su lápiz integrado en ella. Sergio Coto / El HuffPost

De hecho, cuando estás leyendo y pasas de hoja, el grabado con litografía hace que la superficie imite a la perfección la sensación de papel. Algo que nos permite disfrutar de una experiencia parecida y que, siendo un teléfono móvil, es una grata sorpresa. Con el lápiz inteligente, también podemos tomar notas como si fuese en un papel.

Su tecnología mira por nosotros y permite que la luz se adapte a cada uso para mantener la claridad, pero sin sufrir fatiga visual. Y ojo, porque también apuestan por la IA. Ofrece una lectura mejorada con resúmenes, preguntas y respuestas y todo, con Google Gemini en su interior.

En mano, es más grande que un móvil habitual, pero que está bien pensado teniendo en cuenta que se puede usar para leer. Incluye un panel de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, un diseño de unos 7,98 milímetros y un peso de algo más de 200 gramos. En la pantalla, también integra una cámara frontal de 32 megapíxeles.

En la parte trasera, nos encontramos con su sistema de cámaras que cumple, aunque creo que está un pelín por debajo de la competencia. Sensor principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles y 120 grados de apertura. Si bien es cierto, me parece un aspecto a mejorar, pero que no tiene un gran peso en la experiencia del dispositivo.

Dos fotografías realizadas con la cámara principal del TCL NXTPAPER 70 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Además, integra una funda de color azul con un pequeño soporte y el T-Pen Stylus, para tomar notas y usarlo durante nuestras lecturas. En mis pruebas, ha funcionado muy bien a la hora de leer, aunque me gustaría que funcionara algo mejor con terceras aplicaciones.

Y de procesador, no va nada mal. Incorpora el chip MediaTek Dimensity 7300 y ofrece una memoria de hasta 512 GB para guardar una buena cantidad de libros o archivos en su interior. Su precio parte desde los 299,99 euros, algo que lo convierte en un smartphone competitivo, ideal para los que quieren leer en todo momento, sin necesidad de llevar un e-book encima.

Sin duda, en rasgos generales, el TCL NXTPAPER 70 Pro me parece una revolución que logra reunir en un mismo dispositivo un smartphone, y todo lo que ello conlleva, con un libro electrónico. Un 2x1 pensado para que lo llevemos todo en el bolsillo y con una pantalla que mira más que nunca por nosotros.