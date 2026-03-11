El infierno de intentar atravesar Ormuz: otros tres buques cargueros atacados

Imagen del centro de mando militar estadounidense de una supuesta embarcación de la Armada iraní, un buque de minas marítimas, en algún punto del Estrecho de Ormuz.

Una travesía por el infierno continúa siendo la tónica de aquellos que se atreven a intentar cruzar el Estrecho de Ormuz. "Un pasillo de fuego", así lo había prometido el régimen iraní, en alusión a la capacidad de su Armada para sembrar de minas o bombardear cualquier embarcación que desafíe el cierre al que han sometido la ruta que acapara el 20% del flujo petrolero y de gas natural a nivel mundial. Se trata del contraataque económico a la guerra desatada por EEUU e Israel.

Este miércoles, la estampa en Ormuz ha vuelto a responder a esa promesa del "pasillo de fuego". Hasta tres buques cargueros han sido objeto de ataques, de momento, de autoría desconocida, si bien Teherán había venido advirtiendo de que incendiaría a las embarcaciones que tratasen de eludir el bloqueo. Con algún vaivén, pues dejó la puerta abierta a que socios de EEUU en la región pudiesen hacer uso de la ruta, si daban la espalda a Washington. Una opción para "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio".

En este sentido, y con un balance total de 14 embarcaciones de transporte marítimo atacadas desde el inicio de las operaciones Furia Épica y León Rugiente, han sido atacados con proyectiles tres embarcaciones. Dos de ellas de transporte de grano -otro comercio clave en la región-, mientras que un tercero lleva contenedores marítimos. La primera embarcación atacada acabó en llamas, en un incendio que pudo ser sofocado sin daños medioambientales, según trasladó la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO). Todas sus tripulaciones están sanas y a salvo.

Los buques cargueros atacados hoy

Mayuree Naree (bandera de Tailandia): carguero granelero atacado a 11 millas náuticas al norte de Omán.

(bandera de Tailandia): carguero granelero atacado a 11 millas náuticas al norte de Omán. One Majesty (bandera de Japón): buque portacontenedores atacado a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos.

(bandera de Japón): buque portacontenedores atacado a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos. Star Gwyneth (bandera de Islas Marshall): carguero granelero atacado a 50 millas náuticas al noroeste de Dubai.

Mapa con la zona de conflicto marítimo en el Estrecho de Ormuz, que acapara el 20% del flujo del petróleo y del gas natural. EP Data

EEUU asegura haber destruido 16 barcos minadores de Irán

Ayer martes, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y el propio mandatario estadounidense, Donald Trump, prometían que sería la jornada más intensa de ataques contra Irán de los últimos 10 días, tras haber advertido un día antes de que golpearían con una fuerza "20 veces superior" si Teherán continuaba atacando en el Estrecho de Ormuz. La presión económica está en un plano central en EEUU, donde la Administración Trump va dando vaivenes e incurriendo en numerosas contradicciones sobre cuánto durará la guerra, sus justificaciones o los objetivos.

Con un horizonte electoral que perjudica en gran medida a la Casa Blanca -en noviembre tocan las midterm y se renovará parte del Congreso y el Senado, donde los republicanos cuentan con mayoría-, Trump trata de enviar mensajes que calmen los mercados -el precio del barril de brent-, como las declaraciones en las que indica que será una guerra corta o su último comunicado sobre Ormuz.

Tras haber prometido que destruirán la Armada iraní, también ha amenazado a Teherán para que retire cualquier explosivo instalado en el área marítima. "Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz , y no tenemos informes de que lo hayan hecho, queremos que las eliminen, ¡INMEDIATAMENTE!", ha publicado en su red, Truth Social. En esa línea, Trump ha dejado claro que la experiencia adquirida con los asesinatos extrajudiciales de supuestas narcolanchas en aguas sudamericanas y del Caribe -la operación Lanza del Sur- es el método con el que van a "eliminar permanentemente cualquier barco o buque que intente minar el estrecho de Ormuz".

Posteriormente, Trump publicó otro mensaje en el que cifró en una decena las embarcaciones minadoras -desde barcos a lanchas- de Irán que habían sido destruidas. Esta mañana, desde el Pentágono han actualizado esa cifra, aumentando hasta las 16. Es relevante porque hasta el momento, y en el ámbito marítimo, EEUU había destruido un buque de guerra iraní que estaba sin munición -desarmado- al haber estado participando en unos ejercicios navales con otros países como India o Sri Lanka.

Además, el día de hoy también está marcado por otra polémica, a raíz de la eliminación de una publicación relacionada con Ormuz, por parte del secretario de Energía, Chris Wright, quien publicó ayer en X que la Marina de EEUU había escoltado con éxito un petrolero a través de la vía fluvial. Dicha eliminación es controvertida porque vendría a demostrar que Washington ha accedido a una petición de la industria petrolera que desde la Armada han venido negando alegando que es peligroso en el actual contexto bélico.