Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El infierno de intentar atravesar Ormuz: otros tres buques cargueros atacados
Global
Global

El infierno de intentar atravesar Ormuz: otros tres buques cargueros atacados

De momento se desconoce la autoría de los ataques en el estrecho que alberga el 20% del flujo petrolero y de gas natural, a escala mundial. EEUU asegura que ha hundido 16 embarcaciones de minas de Irán.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen del centro de mando militar estadounidense de una supuesta embarcación de la Armada iraní, un buque de minas marítimas, en algún punto del Estrecho de Ormuz.
Imagen del centro de mando militar estadounidense de una supuesta embarcación de la Armada iraní, un buque de minas marítimas, en algún punto del Estrecho de Ormuz.CENTCOM / Handout via REUTERS

Una travesía por el infierno continúa siendo la tónica de aquellos que se atreven a intentar cruzar el Estrecho de Ormuz. "Un pasillo de fuego", así lo había prometido el régimen iraní, en alusión a la capacidad de su Armada para sembrar de minas o bombardear cualquier embarcación que desafíe el cierre al que han sometido la ruta que acapara el 20% del flujo petrolero y de gas natural a nivel mundial. Se trata del contraataque económico a la guerra desatada por EEUU e Israel.

Este miércoles, la estampa en Ormuz ha vuelto a responder a esa promesa del "pasillo de fuego". Hasta tres buques cargueros han sido objeto de ataques, de momento, de autoría desconocida, si bien Teherán había venido advirtiendo de que incendiaría a las embarcaciones que tratasen de eludir el bloqueo. Con algún vaivén, pues dejó la puerta abierta a que socios de EEUU en la región pudiesen hacer uso de la ruta, si daban la espalda a Washington. Una opción para "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio".

En este sentido, y con un balance total de 14 embarcaciones de transporte marítimo atacadas desde el inicio de las operaciones Furia Épica y León Rugiente, han sido atacados con proyectiles tres embarcaciones. Dos de ellas de transporte de grano -otro comercio clave en la región-, mientras que un tercero lleva contenedores marítimos. La primera embarcación atacada acabó en llamas, en un incendio que pudo ser sofocado sin daños medioambientales, según trasladó la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO). Todas sus tripulaciones están sanas y a salvo.

Los buques cargueros atacados hoy

  • Mayuree Naree (bandera de Tailandia): carguero granelero atacado a 11 millas náuticas al norte de Omán.
  • One Majesty (bandera de Japón): buque portacontenedores atacado a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos.
  • Star Gwyneth (bandera de Islas Marshall): carguero granelero atacado a 50 millas náuticas al noroeste de Dubai.
Mapa con la zona de conflicto marítimo en el Estrecho de Ormuz, que acapara el 20% del flujo del petróleo y del gas natural.
  Mapa con la zona de conflicto marítimo en el Estrecho de Ormuz, que acapara el 20% del flujo del petróleo y del gas natural.EP Data

EEUU asegura haber destruido 16 barcos minadores de Irán

Ayer martes, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y el propio mandatario estadounidense, Donald Trump, prometían que sería la jornada más intensa de ataques contra Irán de los últimos 10 días, tras haber advertido un día antes de que golpearían con una fuerza "20 veces superior" si Teherán continuaba atacando en el Estrecho de Ormuz. La presión económica está en un plano central en EEUU, donde la Administración Trump va dando vaivenes e incurriendo en numerosas contradicciones sobre cuánto durará la guerra, sus justificaciones o los objetivos.

Con un horizonte electoral que perjudica en gran medida a la Casa Blanca -en noviembre tocan las midterm y se renovará parte del Congreso y el Senado, donde los republicanos cuentan con mayoría-, Trump trata de enviar mensajes que calmen los mercados -el precio del barril de brent-, como las declaraciones en las que indica que será una guerra corta o su último comunicado sobre Ormuz. 

Tras haber prometido que destruirán la Armada iraní, también ha amenazado a Teherán para que retire cualquier explosivo instalado en el área marítima. "Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz , y no tenemos informes de que lo hayan hecho, queremos que las eliminen, ¡INMEDIATAMENTE!", ha publicado en su red, Truth Social. En esa línea, Trump ha dejado claro que la experiencia adquirida con los asesinatos extrajudiciales de supuestas narcolanchas en aguas sudamericanas y del Caribe -la operación Lanza del Sur- es el método con el que van a "eliminar permanentemente cualquier barco o buque que intente minar el estrecho de Ormuz".

Posteriormente, Trump publicó otro mensaje en el que cifró en una decena las embarcaciones minadoras -desde barcos a lanchas- de Irán que habían sido destruidas. Esta mañana, desde el Pentágono han actualizado esa cifra, aumentando hasta las 16. Es relevante porque hasta el momento, y en el ámbito marítimo, EEUU había destruido un buque de guerra iraní que estaba sin munición -desarmado- al haber estado participando en unos ejercicios navales con otros países como India o Sri Lanka.

Además, el día de hoy también está marcado por otra polémica, a raíz de la eliminación de una publicación relacionada con Ormuz, por parte del secretario de Energía, Chris Wright, quien publicó ayer en X que la Marina de EEUU había escoltado con éxito un petrolero a través de la vía fluvial. Dicha eliminación es controvertida porque vendría a demostrar que Washington ha accedido a una petición de la industria petrolera que desde la Armada han venido negando alegando que es peligroso en el actual contexto bélico. 

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos