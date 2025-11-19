Lucía es española, trabaja en Londres y le acaban de subir el sueldo a 5.000 euros al mes: "Me sobran 30 libras viviendo en Londres"

Lucía Francés es española, trabaja en Londres y tiene una cuenta en TikTok llamada @life.in.the.palace donde da consejos de inversiones y habla de cómo es su vida en la capital británica.

Acaba de contar que, por suerte para ella, le han subido el sueldo a 4.400 libras al mes, unos 5.000 euros, y ha hecho un desglose de todo lo que gasta viviendo, invirtiendo y disfrutando de la vida en una de las ciudades más caras del mundo.

Lo primero que hace es quitar 840 libras de impuestos —unos 952 euros—, mete en su pensión privada 441 libras y paga su deuda de la universidad, que es de 183 libras mensuales, es decir, otros 700 euros largos.

3.400 euros limpios a su cuenta

Prosigue explicando que ahora, limpios a su cuenta, le llegan casi 3.000 libras, unos 3.400 euros, y utiliza la técnica de "pay yourself first", que se basa "en ahorrar e invertir y gastar lo que me sobra".

Y ahora desglosa sus inversiones: 350 libras en ahorros e invierte 500 libras; después paga 1.100 libras de hipoteca. A eso hay que sumarle las facturas de 267 libras, 150 para la compra, 120 para transporte, 150 para ocio, 60 para gimnasio, 12 para Spotify y 9 para datos del móvil. Por último 85 libras para que cada dos semanas vayan a limpiarle la casa.

En total, en todos estos gastos se le van unas 2.800 libras, es decir, casi 3.200 euros por lo que de casi todo lo que cobran le quedan limpias 30 libras, que son 34 euros.

"Con esto me sobran 30 libras viviendo en Londres", zanja en este vídeo que supera las 600.000 reproducciones en pocas horas. En los comentarios, a algunos no le salen las cuentas, sobre todo ha chirriado que en una ciudad como esa gaste sólo 150 libras en comer. Si bien es cierto es que también destina parte de su presupuesto, otras 150 libras, a salir a restaurantes con amigas.