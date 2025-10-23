La pegatina que se ha encontrado en un pivote de Londres traslada a muchos inmediatamente a España

La banda burgalesa La Maravillosa Orquesta del Alcohol, conocida popularmente como La M.O.D.A, es una de las bandas de referencia en el panorama musical español de la última década. El éxito de estos siete músicos castellanos, que promueven la vida rural y defienden sus raíces en Burgos, es mayúsculo con más de 850.000 oyentes mensuales en Spotify y miles de entradas vendidas para su próxima gira.

El pasado jueves, La M.O.D.A lanzó San Felices, su séptimo álbum de estudio tras más cuatro años sin hacerlo. El éxito y la buena crítica ha sido inmediato y canciones como la de Subiendo como El Chava Jiménez han alcanzado una gran popularidad en redes sociales.

En las últimas horas, también han sido noticia en redes sociales por lo que han visto en Londres el usuario de X Luis Carreras, conocido como @luix71carreras, que ha difundido la pegatina que se ha encontrado en un pivote de la capital británica.

"Andando por Londres me encuentro un pedazo de Burgos. @estoesLaMODA", ha escrito el usuario, que ha compartido una imagen en la que se puede ver como el escudo o logo de la banda, con ese esqueleto tocando el acordeón sobre un fondo negro circular y el nombre del grupo escrito rodeando la circunferencia.

Las buenas críticas de 'San Felices'

Este nuevo disco de la banda ha recibido muy buenas críticas entre las revistas especializadas. Por ejemplo, la revista Mondo Sonoro ha escrito lo siguiente: "Son trece canciones que respiran el tiempo y la calma con la que seguramente fueron construidas. Un álbum tejido sin prisas, donde cada detalle está cuidado y en el que la producción de Carlos Raya aporta claridad y calidez. No hay artificios ni riesgos aparentes, pero tampoco hacen falta".

Por su parte, desde RockZone aseguran que "puede que San Felices no vaya a convertirse en tu disco favorito de los burgaleses", pero avanzan de que con este álbum "vuelven a entregarnos una colección de canciones con las que seguir celebrando victorias y derrotas".

Los 40, finalmente, señalan que con estas 13 canciones "el grupo ha ido completando los ejes centrales de esta narrativa; una historia de claroscuros a la que — como al vino y a la amistad — le sientan mejor los años".