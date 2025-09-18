Un británico conocido por recorrer transportes públicos enteros logra lo imposible en el Metro de Madrid

Recorrer las 274 estaciones del Metro de Madrid en el menor tiempo posible. Adam Fisher es el hombre que menos tiempo ha tardado en recorrer todas las líneas del metro de la capital de España. No importa el orden, si es desde Moncloa o si termina en Alonso Martínez, sólo importa haber pasado por todas y cada una de las estaciones que forman parte de la red. Tal y como reza el medio Xakata, el récord lo ostenta desde 2017, cuando registró 12 horas, 15 minutos y 48 segundos.

Según confirma la nota de los jueces, "Adham poseía el récord de recorrer más rápido, el metro de París y el de Nueva York". Aun así, y como difunde el medio, Fisher ha vuelto a Madrid y tiene un objetivo: rebajar su tiempo.

La relación de este británico con el metro madrileño es larga. Aunque su mejor tiempo en la capital lo alcanzó en 2017, ya ostentaba una buena marca anteriormente, con 13 horas. En una entrevista para el diario El Mundo, él mismo señalaba que el proyecto le llevo mucho tiempo de estudio: para anotar los tiempos concretos entre paradas y analizar cuál debe ser su origen y destino. Además, en esta ocasión, Fisher se encuentra dudoso, puesto que la línea 6 se encuentra en obras y, para que sea válido, hay que superar las 274 estaciones que gestiona el Metro de Madrid.

Aun así, realizar parte del trayecto sobre el asfalto ya se antoja como "un hándicap insalvable". Y, aunque Fisher también conoce ese reto porque ya intentó recorrer todas las líneas de autobús de Londres en menos de 24 horas, "desde el Metro de Madrid nos han confirmado que, finalmente, el británico ha preferido dedicar su paso a Madrid a tomar tiempos de cara a un futuro intento".

Tal y como concluye la publicación, por el momento, las innumerables obras de Madrid parece que han retrasado un nuevo intento del británico. Estos sucesivos intentos y sus años de dedicación resultaron en un nuevo documental llamado Team Fisher, en el que se narra su intento de recorrer las 272 estaciones del metro londinense antes de que termine el día.