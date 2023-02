La misión de los fondos europeos pide más transparencia a España pero rechaza "cortar el grifo"

La delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que ha visitado esta semana España para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación ha concluido que los sistemas de control de estos recursos en España sufren "una serie de retrasos" y pide mejorar su transparencia.

Así lo ha señalado la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier (PPE, Alemania), durante una rueda de prensa ofrecida en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid al término de los trabajos de análisis realizados esta semana sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español.

Hohlmeier ha criticado la dificultad para encontrar los datos relativos a los fondos europeos para la población y ha lamentado que no se les haya comunicado en detalle la ejecución real contable sobre los recursos desplegados, es decir, su impacto en la economía real. Recomiendan a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y más estructurada.

La visita coincide con el reciente visto bueno por parte de la Comisión Europea para el desembolso a España del tercer tramo del plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 6.000 millones de euros, al dar por cumplidos los hitos y reformas requeridos, por lo que el Estado deberá encarar ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones.

Sobre esta reforma, Hohlmeier ha contado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la reunión de ayer se mostró confiado en que en meses venideros se resolverá este problema. "Este hito aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse a cumplirlo porque si no, se arriesga a las consecuencias", ha alertado Hohlmeier, quien, no obstante, no tiene la "sensación de que el Gobierno español se quiera quedar de brazos cruzados". "No hay perspectiva de cortarle ahora el grifo a España", ha zanjado.

También han detectado que, aunque los sistemas de control de fondos --CoFFEE y Minerva-- están operativos y funcionan, han sufrido "una serie de retrasos", al tiempo que han recomendado una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control.

La misión de fondos europeos considera necesario "quitar las trabas burocráticas" de los fondos con el fin de dar más apoyo a los autónomos y a las pymes que desempeñan "un papel fundamental en la economía española". "Hacemos un llamamiento para reforzar la cooperación público-privada como una manera de acelerar la aplicación de los fondos", ha recalcado Hohlmeier.

Los eurodiputados han hecho también un llamamiento para que Estado y comunidades autónomas profundicen su diálogo y se refuerce el papel de cogobernanza en todas las partes. "Algunas comunidades autónomas se han quejado de que sus propuestas no se han tenido en cuenta", ha trasladado Hohlmeier, tras reunirse con algunos consejeros.