Bruselas insta a España a revisar al alza el IVA reducido de hoteles y restaurantes: "Tiene la mayor brecha de la UE"

Tirón de orejas de Bruselas a España. La Comisión Europea ha señalado este miércoles a España por, según critican, tener "la mayor brecha del IVA de la UE" y ha pedido que revise el impuesto reducido de hoteles y restaurantes por el "gran impacto presupuestario" y "el limitado efecto redistributivo" que tiene aplicar un gravamen del 10% (los cuales se aplican en determinados casos en lugar del tipo general del 21%).

Lo ha hecho a través de un documento publicado en la jornada de este miércoles, relativo a las recomendaciones económicas, donde han criticado la pérdida que supone para las arcas públicas este tipo de gravamen. Y es que, según defienden desde la Comisión Europea, "un uso más restringido de los tipos reducidos del IVA contribuiría a simplificar el sistema fiscal".

También han recomendado en el mismo documento, de forma generalizada, "reforzar la sostenibilidad fiscal en particular limitando las desgravaciones fiscales mientras se protege el crecimiento y se apoya a los hogares de renta baja".

Una iniciativa que no gusta a los sindicatos

Además de en la hostelería, el IVA reducido en España también se aplica en otros sectores, como en el de la vivienda, el del transporte, en cultura o en alimentación y salud. Junto a este tipo de gravamen, también se encuentra el IVA superreducido (del 4%), el cual se encuentra reservado para colectivos vulnerables y para artículos de primera necesidad, como es el caso de algunos medicamentos.

Lo que han pedido desde la Comisión Europea no es nada nuevo, se trata de un debate que ya surgió meses atrás en el país y sobre el que los sindicatos ya se pronunciaron, subrayando el impacto que tendría este tipo de medida en el empleo del sector. Sin embargo, desde el Ejecutivo comunitario señalan que esta iniciativa podría mejorar "la calidad de las finanzas públicas".