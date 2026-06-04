Sara Aagesen anuncia en 'Seremos' un plan de 368 millones para la rehabilitación energética de hospitales y centros educativos

Sara Aagesen, en el Foro Seremos, organizado por la Ser, este jueves en Madrid.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha anunciado este jueves desde el foro 'Seremos' de la Cadena SER, que el ministerio pondrá en marcha un programa de ayudas para la rehabilitación energética de hospitales y colegios por 368 millones de euros.

En concreto, ha avanzado que al Consejo de Ministros del próximo martes irá "una nueva línea de ayudas dotada con 168 millones de euros para rehabilitación energética de nuestros hospitales públicos, nuestros centros de salud, nuestros consultorios locales también públicos"

"Vamos a conseguir mejorar la climatización, la refrigeración, el aislamiento... hacer hospitales más eficientes significa ahorrar recursos y utilizar esos recursos para mejorar los servicios: mejorar el confort de pacientes, de profesionales, reforzar la calidad de un servicio que es esencial", ha proseguido.

Aagesen también ha anunciado que en las próximas semanas también se pondrán en marcha "ayudas a colegios y a centros educativos" de 200 millones de euros, también para "eficiencia energética".

Esta nueva línea de ayudas, cuya distribución territorial tendrán que aprobar las comunidades y ciudades autónomas en la Conferencia Sectorial de Energía, iría con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), detalla la SER.

Durante su intervención, la ministra también ha defendido un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad y la competitividad.

Según sus palabras, así España será un país "más próspero, con energía y con empleo, con mayor autonomía estratégica, con más oportunidades para los jóvenes, con un patrimonio natural mejor conservado y con una economía capaz de competir en los mercados globales".