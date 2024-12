Esta es la pensión máxima que cobrarás si tienes menos de 15 años cotizados

Los 15 años de cotización suponen una cifra clave en el sistema de pensiones español, ya que se trata de la exigencia mínima para poder tener derecho a recibir una pensión de jubilación contributiva.

En concreto, los requisitos para, al jubilarse, obtener la pensión de jubilación contributiva son haber cotizado durante al menos 15 años (es decir, 5.475 días) a lo largo de la vida laboral y que un mínimo de dos de esos años se hayan cotizado en los 15 años inmediatamente anteriores a solicitar la pensión.

De esta forma, las personas que tengan menos de 15 años cotizados no tendrán pensión de jubilación contributiva. No obstante, esta circunstancia no significa que se queden sin pensión, ya que pueden beneficiarse de la pensión de jubilación no contributiva.

No obstante, para ello es necesario cumplir una serie de condiciones: tener una edad de sesenta cinco o más años; residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión (dos de ellos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud) y percibir ingresos inferiores a 7.250,60 euros.

Respecto a la cuantía de la pensión de jubilación no contributiva, la misma queda establecida cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En 2024, se sitúa en 7.250,60 euros anuales (517,90 euros mensuales en 14 pagas).

En cualquier caso, desde el Imserso aclaran en una guía que "la cuantía individual de la pensión para cada ciudadano se establece, en función de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia; no pudiendo ser inferior a la mínima del 25%, 1.812,65 euros anuales".