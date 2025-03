Por qué es tan importante la barrera de los 15.876 euros en la Declaración de la Renta 2024

El próximo miércoles 2 de abril se iniciará la nueva Campaña de la Renta, en la que los contribuyentes rendirán cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos en el ejercicio fiscal 2024.

Este año hay una cifra clave: la de los 15.876 euros. Esa cantidad, que coincide con el salario mínimo interprofesional que estuvo vigente durante el año 2024, es la que marca el mínimo exento.

Es decir, quienes hayan percibido a lo largo de 2024 una cifra igual o inferior a 15.876 euros brutos quedarán liberados de tener que tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

No obstante, eso no significa que esas personas deban despreocuparse de la Campaña de la Renta 2024-2025, ya que pueden perder una cantidad importante de dinero si no realizan la declaración.

El motivo es que toda aquella retención en concepto de IRPF que se le haya practicado en las nóminas a los individuos que ganaron 15.876 euros brutos o menos en 2024 les será devuelta al hacer la Declaración de la Renta.

Por otro lado, la cifra de 15.876 euros brutos anuales también es importante debido a que es el límite a partir del que se le obliga a tener que efectuar la Declaración de la Renta a quienes tuvieron dos o más pagadores durante 2024.