Por eso tanto interés: Lagarde cobra 726.000 euros al año, un 55,8% más que sueldo oficial

De ahí el interés. No es el salario mínimo interprofesional ni una paga extraordinaria de 1.000 euros. El Financial Times ha publicado un análisis sobre el salario que percibe la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el resultado ha sido mejor que le toque el Gordo de la Lotería de Navidad.

En concreto, el prestigioso medio financiero británico ha asegurado que su salario es un 55,8% mayor al que comunicó la institución financiera. Hasta ahora, se pensaba que cobraba el salario básico oficial. Nada más y nada menos que 466.000 euros, dinero suficiente para comprarte un piso en el interior de la M-30 de 60 metros cuadrados, que hace 10 años costaba la mitad.

Pero no, la cifra, como ha desvelado el Financial Times es bastante, bastante superior. En concreto, percibe unos 726.000 euros anuales. Como si le hubiese tocado el Gordo de la Lotería dos veces, al año. ¿A quién no le va a gustar?

Por comparar con otros dirigentes similares, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cobra 203.000 euros al año. Pero todo tiene una explicación, o eso ha dicho el medio británico.

135.000 euros al año para vivienda y otras cosas

Además de esos 466.000 euros de salario base, también percibe 135.000 euros por prestaciones complementarias para, entre otras cosas, la vivienda y otros conceptos que no se desglosan.

La información del citado medio asegura que hay más imágenes, perdón, salario para ti, Lagarde. Si no llega a final de mes es porque no quiere. 125.000 euros por ser uno de los 18 miembros del consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Pero similar a lo que decía Bugs Bunny, eso no es todo amigos. La Fed ha confirmado al Financial Times que Powell no percibió ni un solo euro por su presencia en el consejo del BIS, ya que las leyes de Estados Unidos prohíben que los funcionarios públicos puedan ingresar dinero de otras compañías extranjeras.

Desde el BCE, han respondido en un escrito que el sueldo de Lagarde fue fijado por un comité de remuneraciones y el propio Consejo de Gobierno durante la creación del BCE en 1998. Y también exponen que, a diferencia de empresas privadas que cotizan en Bolsa, la institución financiera no está sometida a reglas que obliguen a dar una "idea completa y fiable de sus remuneraciones".

Todavía no sabemos si en la próxima reunión subirán el precio del dinero o no, pero lo que está claro es que ahora, a Lagarde, le toca aguantar el tipo. Aunque siempre se hace todo más fácil, si tienes 726.000 euros cada año en el banco.