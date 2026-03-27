Santiago Niño Becerra, economista, sobre la inflación: "Ha dejado de ser un problema"

El economista Santiago Niño Becerra ha vuelto a pasar esta semana por los micrófonos de 'La Ventana', en la Cadena SER. En la sección de 'La Ventana de los números' ha dado su opinión sobre el asunto económico que más preocupa a los consumidores estos días: la inflación provocada por la guerra de Irán.

Lo cierto es que la subida de precios acabará afectando al bolsillo de los españoles. El Banco de España ha anunciado hoy que la inflación subirá al 3% en 2026. Eso sí, esta proyección está sometida a una elevada incertidumbre, ya que depende del desarrollo del conflicto en Oriente Medio.

El alza de la inflación se va a deber, principalmente, al incremento de los precios energéticos a escala global. Además, la situación puede empeorar si continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz. El Banco de España estima una inflación cercana al 6% si la guerra se intensifica.

Interpelado por estas cuestiones, el economista Santiago Niño Becerra ha sido bastante claro en 'La Ventana': "La inflación no es el principal riesgo económico inmediato".

Por qué la inflación no es un problema, según Niño Becerra

En su conversación con Carles Francino, el experto se ha mostrado escéptico respecto a una importante subida de los precios: "La inflación media en un año en España no se situará superior a un 2,6% o 2,7%", ha señalado.

"Estoy convencido de que la inflación, en un período suficientemente largo, ha dejado de ser un problema en el mundo", ha anunciado Niño Becerra, enumerando algunos motivos que lo justifican: el aumento de la productividad y la racionalización de los recursos son los principales.

Esto no quita, según el experto, que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a subir los tipos de interés, una medida que se podría poner en marcha ante el miedo de que la inflación repunte en los próximos meses.

Niño Becerra tampoco cree que la gasolina vaya a dispararse tanto como apuntan algunos expertos. "¿A quién le conviene un petróleo a 250 dólares? A nadie, porque eso se traduciría en una gasolina a seis euros y la gente dejaría de consumir", ha declarado el economista.

El precio del barril de petróleo se encuentra, desde que comenzó la guerra, alrededor de los 100 dólares. En el caso de que este coste se mantenga a lo largo de los meses, los conductores europeos podrían acabar pagando un extra de 220 euros en gasolina en 2026.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha rebajado el IVA de la gasolina del 21% al 10%, lo que podría tener un impacto de hasta 20 euros de ahorro cada vez que llenes el depósito, siempre y cuando el precio del barril no sigua incrementándose.