La medida del Gobierno para rebajar el IVA en la gasolina: cuánto podrás ahorrar cada vez que llenes el depósito

Los precios de la gasolina se han disparado por la guerra de Irán

Uno de los principales efectos de la guerra de Irán es la subida de precios del combustible. Con el precio del petróleo ligeramente por encima de los 100 dólares, se estima que cada conductor europeo gastará 220 euros más al año en gasolina.

El coste podría seguir aumentando si no se resuelve el bloqueo del estrecho de Ormuz, algo que afectaría sensiblemente a los conductores. Siendo consciente de ello, el Gobierno pondrá en marcha un plan de medidas para aliviar los efectos de la guerra de Irán.

En este decreto anticrisis se incluye la bajada del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. También hay rebajas impositivas a la electricidad, ya que se elimina el impuesto especial eléctrico (actualmente del 5%) y se reduce el impuesto al valor de la producción eléctrica.

Estas son las medidas para reducir el precio de la gasolina

La decisión del Gobierno es la de rebajar el IVA de los carburantes al 10%, aunque también se elimina el impuesto especial de los hidrocarburos, que se sitúa actualmente en 0,473 €/litro para la gasolina 95 y 0,379 €/litro para el diésel.

Esta medida es diferente a la que se puso en marcha en 2022 para aliviar los efectos de la guerra de Ucrania. En aquella ocasión, se aprobó una bonificación de 20 céntimos por litro. La rebaja fue criticada por la dificultad de gestión y el elevado coste, por lo que no se aplicará a nivel general y se opta por la reducción impositiva.

La bonificación de 20 céntimos por litro, por lo tanto, será esta vez para transportistas y agricultores. El objetivo es frenar los precios de la cesta de la compra, tratando que los gastos de producción y transporte no crezcan.

Cuánto ahorrarás al llenar el depósito

El objetivo del decreto anticrisis es que los consumidores sufran lo menos posible los efectos económicos de la guerra. Por eso la rebaja impositiva la vas a notar de manera directa cada vez que vayas a la gasolinera.

Teniendo en cuenta la reducción del IVA y la supresión del impuesto especial de los hidrocarburos, el ahorro puede ser de entre 0,30 y 0,40 céntimos por litro.

Esto supone que, para llenar un depósito de 50 litros, el ahorro sería de 17,5 euros de media. Aunque en la rueda posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado que el ahorro podría llegar a los 20 euros.

Pero ojo, si los precios de los carburantes continúan subiendo, esta medida podría tener un efecto mucho más discreto. Aunque sobre el papel ahorres más, tu bolsillo lo notaría menos en el precio final.

Todo depende del fin de las hostilidades en Oriente Medio y el desbloqueo de Ormuz. El litro de diésel ha subido un 31% en menos de 3 semanas. Si la situación persiste, tu economía seguirá resintiéndose aunque haya rebajas impositivas.