Se jubila anticipadamente a los 32 años, se va a vivir la vida en Tailandia y revela su curioso truco financiero

A los 32 años, el ucraniano Naz Avo asegura haber logrado lo que muchos sueñan: jubilarse joven y disfrutar de la vida sin preocuparse por el trabajo. Desde una playa de Tailandia, este exdesarrollador de software relata cómo alcanzó la independencia financiera siguiendo una fórmula poco convencional conocida como método FIRE, siglas en inglés de Financial Independence, Retire Early (“Independencia Financiera, Jubilación Anticipada”).

El caso de Avo, recogido por Blick y The Sun, ha despertado gran interés en redes sociales. Según explica, su estrategia fue simple, aunque exigente: vivir como un estudiante y ahorrar entre el 60 y el 70% de su salario. Con un ingreso anual de unos 96.000 francos suizos (casi 100.000 euros), Avo destinó la mayor parte de sus ganancias a inversiones en ETF, bonos y acciones.

“Descubrí que si vivo modestamente y gano el sueldo de un ingeniero de software, puedo invertir la mayor parte y dejar que el dinero trabaje por mí”, afirma.

Añade que su método requiere un mantenimiento mínimo: “Lo configuras y te olvidas. Simplemente funciona”. Sin embargo, los expertos financieros advierten que la realidad no es tan sencilla como parece.

Ahorro extremo y vida minimalista

Según la economista Veronica Weisser, de UBS Suiza, un plan como el de Naz Avo solo es viable con una disciplina férrea y un estilo de vida austero. “En Suiza, una tasa de ahorro realista se sitúa entre el 20% y el 50% de los ingresos, dependiendo de la situación personal”, explica.

Quienes adoptan el método FIRE suelen reducir gastos al máximo: compartir vivienda, evitar comer fuera, usar transporte público, comparar precios y priorizar experiencias sobre bienes materiales. El objetivo es acumular lo suficiente para vivir de las rentas, retirándose mucho antes de la edad oficial de jubilación.

De acuerdo con cálculos de UBS, una persona que empiece a ahorrar a los 25 años, con un ingreso mensual medio de 7.000 euros, una rentabilidad del 6% anual y una tasa de ahorro del 50%, podría alcanzar la jubilación entre los 42 y 45 años.

Riesgos: inflación, impuestos e imprevistos

Pero la teoría no siempre se cumple en la práctica. Los especialistas subrayan que el método FIRE depende de factores difíciles de prever, como los ciclos económicos, los cambios fiscales o la inflación.

El experto Karl Flubacher, del Wealth Center de Suiza, advierte que “no se debe subestimar el efecto de la inflación”. Si un ciudadano suizo de 30 años gasta 24.000 francos anuales, con una inflación del 1,5% su coste de vida podría más que duplicarse en 55 años, alcanzando los 54.000 francos.

Además, hay riesgos personales: enfermedades, accidentes o gastos inesperados que pueden desestabilizar las finanzas incluso del ahorrador más meticuloso. “Avo tiene más de 50 años de vida por delante. Si a los 50 o 55 años se da cuenta de que el dinero se acaba, volver al mercado laboral puede ser muy complicado”, advierte Flubacher.

El experto también cuestiona el equilibrio emocional del método: “Una vida basada en la austeridad constante y la obsesión por ahorrar puede dificultar formar una familia o disfrutar del presente”.