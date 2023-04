Estos son los cuatro bancos que cobrarán comisión a sus clientes en el mes de abril

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

La llegada del nuevo mes trae consigo un nuevo 'impuesto' para los clientes de algunas entidades bancarias de nuestro país: las comisiones bancarias. Este gasto trimestral, que reporta grandes beneficios a los bancos en detrimento de sus clientes es conocido como "gastos de mantenimiento" de las cuentas bancarias.

Durante el cuarto mes del año, hasta cuatro bancos cobrarán a sus clientes un total de 60 euros en concept de comisión, como apunta el comparador bancario HelpMyCash, pero, ¿de qué bancos se tratan?

CaixaBank

En primer lugar estaría CaixaBank. La entidad catalana solicitará un total de 60 euros que se podrá pagar como límite el 30 de abril. Este pago tendrá que ser realizado por todos aquellos que no cumplan los requisitos del Plan Día a Día.

En el caso de CaxaBank, el pago es trimestral, por lo que a final de año, un usuario debará haber pagado 240 euros. Las condiciones que exige este banco son domiciliar una nómina de mínimo 600 euros o una pensión de 300, además de tener que domiciliar tres recibos o realizar tres operaciones con tarjeta en un máximo de tres meses.

Unicaja

El siguiente banco sería Unicaja. La entidad malagueña cobrará 30 euros a todos los usuarios que estén adherido al Plan Cero Comisiones y que no cumplan con los requisitos estipulados.

Banco Santander

El Banco Santander sería el siguiente en la lista y cobrará hasta 20 euros durante este mes a todos aquellos que no cumplan las condiciones del banco. Hay una excepción: la Cuenta Online de Santander, cuyos titulares no se verán afectados por este al ser la cuenta totalmente gratis.

Según recoge en su web, el montante anual sería de 120 euros, abonables bien domiciliando la nómina o la pensión. Si por el contrario, el cliente domicilia tres recibos trimestrales o utiliza la tarjeta un mínimo de seis veces al trimestre, estará exento de pagar.

ING

Finalmente estaría el banco ING, cuya comisión es la más baja de los cuatro bancos. Tan solo será necesario abonar tres euros en caso de no cumplir con sus exigencias: no recibir salario, prestación por desempleo o pensión durante este mes. En caso contrario, la entidad permite contratar la Cuenta NoCuenta para no tener que hacer frente a las comisiones.