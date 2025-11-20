El Gobierno eleva del 10 al 11% su propuesta de subida salarial a los funcionarios

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una imagen de archivo en el Congreso.

El Gobierno ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11% para el periodo 2025-2028, después de que ayer los sindicatos rechazaran un alza del 10%, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a reunirse con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.

Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a una propuesta que consideraron insuficiente, hasta el punto de que CCOO amenazó incluso con convocar una huelga general en diciembre si el Gobierno no ofrecía una oferta más ambiciosa.

Los sindicatos consideraron insuficiente la primera propuesta, de solo una décima menos

En este sentido, la respuesta de los sindicatos ayer a esta propuesta ha sido un no rotundo, llegando a calificar el incremento como "un insulto a los empleados públicos, y a partir de ahora amenazan con una huelga si no se llega a un acuerdo. El encuentro celebrado durante la mañana de ayer pretendía ser una llamada al entendimiento entre ambas partes tras meses de disputas. Pero la propuesta planteada por el Gobierno no ha satisfecho las pretensiones de los sindicatos.

El intento por llegar a un nuevo acuerdo salarial se debe a que el anterior caducó en 2024, y durante los últimos meses, Gobierno y sindicatos habían acercado posturas. De hecho, en la última reunión, el Gobierno se había mostrado abierto a revisar la tasa de reposición de todos los funcionarios del país, en lo que parecía un paso adelante por llegar a un punto de encuentro.

"Este incremento es del todo inaceptable y supone un insulto a los empleados públicos", ha señalado CCOO a través de un comunicado donde reclama una propuesta "más ambiciosa o la huelga general en diciembre será una realidad".

Para CSIF, esta primera oferta no cubre la subida de los precios de 2025 y 2026 y ha apuntado que se seguirá negociando un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo, un rechazo que también comparte UGT, que de momento no quiere hablar de movilizaciones.

