Un hombre de 41 años gana 5,6 millones de euros al año revendiendo ropa: “No se necesita mucho dinero para empezar”

Lo que comenzó como un intento desesperado por llegar a fin de mes acabó convirtiéndose en una historia de éxito empresarial. Rick Senko, un padre soltero de Florida, empezó a vender artículos usados en eBay en 2008 por pura necesidad. Dieciséis años después, dirige una empresa que factura más de seis millones de dólares anuales (unos 5,6 millones de euros) y se ha convertido en un referente en el creciente negocio de la reventa digital.

Senko recuerda que su aventura comenzó con un golpe de suerte: su teléfono móvil se rompió y, al buscar un reemplazo barato, descubrió una oportunidad. “Compré un aparato usado en Craigslist y pensé que, si podía arreglarlo y revenderlo con ganancia, había encontrado un fallo en Matrix”, contó a CNBC. A partir de ese momento, se dedicó a comprar y revender dispositivos electrónicos, aprendiendo de forma autodidacta sobre márgenes, envíos y demanda.

Sin embargo, pronto comprendió que la electrónica requería demasiado mantenimiento y devoluciones frecuentes. “Una camiseta no se daña en el correo”, bromea. Así decidió dar un giro a su modelo y centrarse en ropa de segunda mano, un sector que crecía rápidamente en Estados Unidos.

De mercadillos locales a un gigante digital

Senko empezó visitando mercadillos y tiendas de segunda mano en Fort Lauderdale, donde seleccionaba prendas de marca en buen estado. Con un ojo entrenado para identificar oportunidades, descubrió que podía revender camisetas, vaqueros o chaquetas vintage por hasta diez veces su precio de compra. En solo dos años, sus ventas anuales superaban los 100.000 dólares (unos 86.000 euros).

El verdadero salto llegó en 2023, cuando fundó su propia empresa, Technsports, un negocio mayorista que distribuye miles de prendas a otros revendedores en plataformas como eBay y Vinted. Hoy, su compañía envía hasta 5.000 artículos diarios y ha alcanzado más de 6,5 millones de dólares en ingresos (aproximadamente 5,6 millones de euros), con un margen de beneficio cercano al 50 %, según cifras de CNBC.

“No he tenido un día libre en casi 20 años”, admite Senko. “Pero estoy agradecido. La libertad económica vale el esfuerzo”.

Después de años sin descanso, se permitió su primer viaje junto a su esposa, aunque reconoce que nunca desconecta del todo: “Una vez que aprendes a ganar dinero, es difícil parar”.

La fiebre de la reventa: un mercado que no deja de crecer

El caso de Senko refleja un fenómeno global. Según Statista, el mercado mundial de artículos de segunda mano crece a un ritmo del 15 % anual y podría alcanzar un volumen de 207.000 millones de dólares (unos 177.500 millones de euros). Plataformas como eBay, Vinted o Depop han democratizado la compraventa de productos usados, impulsadas por el interés en la economía circular y el consumo sostenible.

La propia eBay ha fomentado este auge con programas de formación, como la “Academia de Revendedores”, creada para ayudar a los pequeños vendedores a profesionalizar sus negocios en línea. Sin embargo, el portal alemán especializado en comercio digital Wortfilter informó que el programa fue suspendido en marzo de 2025 debido al bajo nivel de participación.

Aun así, miles de emprendedores continúan viendo en la reventa una vía accesible para generar ingresos. Como explica Senko, el éxito depende de tres factores: conocer el mercado, mantener la perseverancia y detectar las oportunidades antes que los demás.