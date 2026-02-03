Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La AEMET pone en alerta roja a todas estas zonas de Andalucía por la borrasca Leonardo
El tiempo
El tiempo

La AEMET pone en alerta roja a todas estas zonas de Andalucía por la borrasca Leonardo

Se han suspendido las clases presenciales en colegios e institutos de toda la comunidad salvo en Almería.

Elena Santos
Elena Santos
Efecto de las fuertes rachas de viento en Sevilla por la borrasca que irrumpió este lunes en Andalucía.
Efecto de las fuertes rachas de viento en Sevilla por la borrasca que irrumpió este lunes en Andalucía.EFE/José Manuel Vidal

Leonardo. Así se llama la borrasca que ya empieza a dejar sus efectos, la sexta de gran impacto en lo que llevamos de año. Andalucía se va a ver especialmente afectada y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo por lluvias muy abundantes para este miércoles en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). 

Esto implica un "peligro extraordinario" por posibles inundaciones y crecidas de ríos en estas zonas.

"Se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas", ha indicado la AEMET sobre el volumen de precipitaciones que se esperan.

Como especifican, a estas "precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía" se suma que la saturación del suelo ya es elevada.

"Las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste, dando lugar a un significativo impacto hidrológico aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra. Además, Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras", explican.

El miércoles, el día más adverso

Se espera que este miércoles sea el de mayor adversidad. Según la AEMET, las precipitaciones que afectarán "a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia, pudiéndose superar localmente los 200 250 mm en 24 horas". 

"En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes, alcanzándose los 100 mm a lo largo del día, con mayor probabilidad a barlovento de la sierra de Cazorla y de sierra Nevada", agregan.

En el resto de la Península y Baleares, se esperan lluvias con intensidad moderada, "manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, ascendiendo rápidamente después".

Suspensión de clases en Andalucía

Ante la previsión meteorológica, La Junta de Andalucía ha suspendido este miércoles las clases presenciales en colegios e institutos en toda la comunidad autónoma, excepto en la provincia de Almería. Sí habrá clases de manera telemática.

En el caso de las universidades, la Junta les ha recomendado esta medida de suspender la actividad lectiva, pero será cada institución quien determine.

Se recomienda a todos los ciudadanos que sigan las instrucciones de las autoridades. "Mucho cuidado con los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables. Evitemos cualquier riesgo y que nadie cruce una balsa de agua", ha pedido el presidente regional, Juanma Moreno.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de El tiempo