La AEMET pone en alerta roja a todas estas zonas de Andalucía por la borrasca Leonardo

Efecto de las fuertes rachas de viento en Sevilla por la borrasca que irrumpió este lunes en Andalucía.

Leonardo. Así se llama la borrasca que ya empieza a dejar sus efectos, la sexta de gran impacto en lo que llevamos de año. Andalucía se va a ver especialmente afectada y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo por lluvias muy abundantes para este miércoles en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga).

Esto implica un "peligro extraordinario" por posibles inundaciones y crecidas de ríos en estas zonas.

"Se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas", ha indicado la AEMET sobre el volumen de precipitaciones que se esperan.

Como especifican, a estas "precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía" se suma que la saturación del suelo ya es elevada.

"Las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste, dando lugar a un significativo impacto hidrológico aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra. Además, Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras", explican.

El miércoles, el día más adverso

Se espera que este miércoles sea el de mayor adversidad. Según la AEMET, las precipitaciones que afectarán "a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia, pudiéndose superar localmente los 200 250 mm en 24 horas".

"En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes, alcanzándose los 100 mm a lo largo del día, con mayor probabilidad a barlovento de la sierra de Cazorla y de sierra Nevada", agregan.

En el resto de la Península y Baleares, se esperan lluvias con intensidad moderada, "manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, ascendiendo rápidamente después".

Suspensión de clases en Andalucía

Ante la previsión meteorológica, La Junta de Andalucía ha suspendido este miércoles las clases presenciales en colegios e institutos en toda la comunidad autónoma, excepto en la provincia de Almería. Sí habrá clases de manera telemática.

En el caso de las universidades, la Junta les ha recomendado esta medida de suspender la actividad lectiva, pero será cada institución quien determine.

Se recomienda a todos los ciudadanos que sigan las instrucciones de las autoridades. "Mucho cuidado con los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables. Evitemos cualquier riesgo y que nadie cruce una balsa de agua", ha pedido el presidente regional, Juanma Moreno.