Da la voz de alarma al ver lo que está pasando con las vías de servicio de toda la vida en España

Las vías de servicio de toda la vida están en peligro de extinción. Así lo ha denunciado el creador de contenido Cocituber en uno de sus últimos vídeos, donde visita una de estos lugares donde antes vendían navajas, se compraban miguelitos y se podía comer un bocadillo de tortilla por cuatro pesetas.

Cocituber ha viajado de Bilbao a Madrid y ha reparado en que estas vías de servicio han cambiado a peor. Se ha encontrado con un menú del día por 16,90 pero que ese día estaba a 19,95 euros.

La pinta de la comida, en palabras del creador de contenido, "tiene una pinta todo horrible". Ha mostrado un bacalao a 15 euros, empanadillas deshechas y lo que parecen patatas.

"Vía de servicio que paramos, vía de servicio que nos encontramos con esta franquicia que bueno, ahí va", ha señalado el influencer, que ha mostrado los precios de algunos productos.

Coca-Cola a 3,75 euros, una botella de agua a 4,20, sandwiches a más de cinco euros, morcilla de Burgos a 8,95 euros: "Es una vergüenza". "Es acojonante. Es que antes las vías de servicio molaban un montón y ahora ya nada", ha reflexionado.

"Chicos, se acabaron las vías de servicio con tu bocatita de lomo con queso. Yo creo que me piro. Vamos a buscar otro lado. Tiene una pinta más mala todo", ha sentenciado el creador de contenido sobre su visita a esta vía de servicio.

En texto en la publicación ha añadido:"Ya van quedando menos vías de servicio de las de antes, una pena lo que está quedando en carretera, caro y malo, solo hay que ver las reseñas de cualquier establecimiento de este tipo".

En la publicación, un usuario apostilla a las reflexiones de Cocituber: "Hay que amortizar, pagan mucho dinero por instalarlas y solo se amortizan atracando al cliente y sobornando al político para la concesión… si bajas de Bilbao a Madrid y no paras en Burgos a comer huevos fritos y morcilla es que te falta un hervor".