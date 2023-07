Matute pasa de la defensa al ataque con estas palabras a Espinosa de los Monteros: es de lo más visto

Una intervención del portavoz de EH Bildu en el debate a siete de este jueves en TVE, Oskar Matute, contra su homólogo en Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha hecho viral y no deja de reproducirse en Twitter.

Hablando del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Matute fue tajante: "Dice el portavoz de Vox que todos sabíamos donde nos encontramos esos días, y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco la noche previa a que le asesinaran. Yo no sé dónde no dónde estaba usted".

El representante de Bildu afirmó que conoce muy bien "el componente emocional que ha vivido Ermua" y destacó que en ese municipio la segunda fuerza política es EH Bildu. "Debería saber ahora que ha viajado por el País Vasco que en Ermua la segunda fuerza es EH Bildu y la primera el PSOE y ustedes ni están ni se les espera", sentenció.

Matute señaló que los "discursos de odio" de Vox van "en contra de la voluntad que el pueblo vasco ha manifestado para mirar hacia adelante, avanzar y dar garantías de no repetición".

Todo ello, reconoció, que lo estaba diciendo "el representante de una formación política que ha hecho bandera siempre de la no violencia". "Y que también ha hecho siempre una apuesta para que la política de la izquierda soberanista vasca se moviera por parámetros de diálogo, no violencia y por vías políticas, pacíficas y democráticas", remató.

Por ello, pidió a Vox la misma mira de alturas: "Ojalá la extrema derecha del estado español aprendiera esa lección porque cadáveres ocasionados por la extrema derecha sin resolución también los hay. Hubo un diputado de la izquierda independentista, Josu Muguruza, que fue asesinado cuando había cogido el acta de diputado por la extrema derecha".

Entonces Espinosa de los Monteros le replicó que él tiene "tres diputados en el Congreso que son víctimas de ETA, organización a la que usted representa la parte política".

"No tiene ninguna prueba ni certeza para decir eso, si la tiene tendría que ir a los tribunales, pero seguramente le sale más barato decir eso desde su atalaya", contestó Matute, antes de que Espinosa de los Monteros insistiera en que EH Bildu es "el brazo político de ETA".