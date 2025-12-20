El 'Ohio' extremeño: el municipio que anticipa quién ganará las elecciones en Extremadura

Cada elección a la presidencia de los Estados Unidos hay una plaza clave donde se dirime el futuro de la nación: el estado de Ohio. Y es que, tradicionalmente, quien gana allí, ya sean demócratas o republicanos, se llevarán el gran premio: ocupar la Casa Blanca. Pues ocurre lo mismo en Extremadura, donde se celebran las elecciones autonómicas.

Pues resulta que pasa algo similar en España, aunque no es tan conocido, y es además actualidad, ya que ese 'Ohio' español está en Extremadura, sí, donde se celebran este domingo las elecciones autonómicas. Pero no en toda la comunidad, sino en una localidad de Badajoz llamada Don Benito.

Allí, los resultados municipales fueron un calco de los comicios autonómicos, con décimas de diferencia.

La excepción que confirma la regla

Sin embargo, en el caso de Ohio ha habido dos excepciones estadísticas, la última en 2020, tras décadas de termómetro infalible para saber quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden ha pasado a la historia como ganador sin haber sido el más votado en Ohio, que recayó en Donald Trump.

Puede parecer casualidad o cuestión sociológica, pero lo cierto es que entre 1900 y 2020, Ohio votó por el candidato ganador a la presidencia en el 90,3 % de las elecciones, lo que le dio fama de gran termómetro nacional.

Qué ocurrió en Extremadura en 2023

El PSOE obtuvo en Don Benito en las últimas elecciones autonómicas de 2023 el 38,9% de los votos, seguido de cerca por el PP (38,25%) y más alejados Vox (8,55%) y Podemos-IU-AV (5,95%), casi lo mismo al trasladar los datos a lo autonómico.

De hecho, tampoco cuadra la circunstancia de la coincidencia venga de una querencia por uno u otro partido en una localidad. En el caso de Don Benito, en 2011 el Partido Popular fue el más votado en Extremadura, y también el la localidad.

La realidad, hasta ahora, al menos, es que una localidad o estado cuentan con patrones de voto que reflejan bastante bien el promedio de su territorio (Extremadura en el caso de Don Benito; Estados Unidos en el caso de Ohio), de modo que su recuento sirve como indicador temprano de la tendencia general.