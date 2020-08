Alan Parker: El cine tomado en serio

STR New / reuters

Hace unos días despedíamos a la última dama del Hollywood clásico, Olivia de Havilland, y hoy el mundo dice adiós al cineasta británico Alan Parker, un autor áspero, grave, que obviaba los candores y se orientaba a un público adulto al que tomaba siempre en serio.

Parker no se perdía en remilgos, retrataba el mundo en toda su crudeza, gustase o no. Llevaba la verdad como bandera y la ofrecía a quemarropa, quizá por ello se granjeó más de un enemigo y más de una crítica. Daños colaterales de no plegarse ante nadie.

No importaba el tema ni tampoco el guion, ya que Parker conseguía llevar a su terreno cualquier proyecto. La única excepción a la regla fue su título El balneario de Battle Creek (1994), un divertimento histriónico protagonizado por Anthony Hopkins que resulta la rara avis dentro de una filmografía marcada por su posicionamiento descarnado ante una realidad violenta, competitiva y abrumadora.