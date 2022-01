Alberto Garzón vuelve a defenderse contra los "bulos": "Reivindico lo que sí dije"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Garzón, en el centro del debate

Pasan los días y la polémica en relación a Alberto Garzón y las macrogranjas no cesa. Alimentado (el debate) también desde el Gobierno, este martes ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha criticado duramente a su colega por sus “desafortunadas declaraciones” y por no contar con él en una cuestión de alimentación, nombre que también lleva su ministerio. Pero Garzón no se mueve de su postura e insiste en defenderse de los “bulos”: “Reivindico lo que sí dije”.

“Lo que yo dije es impecable y estoy absolutamente convencido y reivindico lo que sí dije, que hay una ganadería extensiva y familiar que protege los campos y es fundamental pero está amenazada por el modelo de las macrogranjas”, ha explicado en El Intermedio.

Garzón se reconoce tranquilo, “reconocido por los actores a los que me dirijo” y por ello “no creo que mi cargo esté en peligro, pero no depende de mí”. El titular de Consumo tampoco se siente desautorizado por Pedro Sánchez, que recientemente confesó que “lamenta muchísimo” lo que dijo su ministro en The Guardian.

Sin querer entrar a valorar sus palabras a la Cadena SER, Garzón pone en valor que él ha seguido las directrices del Gobierno, aunque “no sabe” por qué no salió Sánchez en su defensa. “Yolanda y el presidente hablaron del tema y ella simplemente me dijo que ella estaba de acuerdo con lo que dije”.

“En el Consejo de Ministros no hemos hablado de este tema... aunque en los pasillos sí, con la ministra de Transición Ecológica y otros compañeros. Las posturas están muy marcadas”, ha reconocido. En sus conversaciones también hubo espacio para hablar con el titular de Agricultura, Luis Planas, de quien cree que “seguro que está de acuerdo con lo que yo sí dije, pero el problema es que está circulando una estrategia del bulo”.

Ni siquiera con la circulación del bulo considera que la polémica pase a ser una “crisis” en la coalición, porque desencuentros ha habido y seguirá habiendo. “Lo que tenemos es que acostumbrarnos a las diferencias y a los matices entre partidos diferentes”.

De dónde viene el jaleo sí lo tiene claro y le pone nombres: “El lobby de las cárnicas manipularon y crearon un bulo, se lo pasaron al ‘candidato de las macrogranjas’”, como ha definido el ministro a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato a repetir en las elecciones del 13-F. De él ha dicho que es un “negacionista de las macrogranjas”, al asegurar que no existen.