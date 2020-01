Ana Rosa Quintana se moja tras la monumental bronca: "Me parece impresentable"

Esto ha propiciado un tenso momento en los pasillos de Mediaset entre la llamada Reina de los realities y La princesa del pueblo.

Después de que una reportera de El programa de AR reconstruyese la discusión, Quintana se ha posicionado sobre lo ocurrido: “La verdad es que yo que he leído lo que escribió Sofía Suescun. Me parece impresentable. Y me parece que la bronca que debió de tener Belén Esteban me parece poco. Poco”.

La reportera que ha recreado la bronca ha contado que los trabajadores de la corporación se agolpaban en las escaleras tras el escándalo que se estaba armando en los pasillos.

Joaquín Prat ha contado que habló con Belén Esteban tras lo ocurrido y asegura que “le dijo de todo” y que ella le decía “que no se pusiese agresiva”.