'Anfitriones', Yasmina Reza entre Pedro Sánchez y Pablo Casado

Una comedia de salón o de butaca. Sí, una comedia burguesa, que plantea a sus espectadores con humor, a veces negro, y amabilidad, aunque no siempre lo parezca, los dilemas en los que se encuentra la sociedad occidental. Una obra en apariencia ligera. Un lindo gatito que a medida que pasa la obra adquiere el aspecto de poder dar un zarpazo.

La historia comienza como una reunión de amigos de los de toda la vida que no se ven desde hace tiempo. De esos que el confinamiento ha vuelto a reunir, pues, una vez levantadas las medidas de aislamiento social impuesto por el covid, han corrido a encontrarse físicamente de nuevo.

El caso es que, la pareja formada por un alto directivo de una empresa y una concienciada y conocida autora teatral convoca a dos amigos con no tanto éxito personal y profesional como ellos. Una es una secretaria divorciada y con dos hijos que juega a ser poeta e influencer. Otro es un novelista de éxito amargado, que no levanta el ánimo desde que le dejó Blanca, su pareja.

Es la petición de esta ayuda y la respuesta que obtienen de los invitados la que da lugar al conflicto. Porque si el teatro es conflicto, en esta obra haberlo lo hay. Un conflicto que obliga a posicionarse, a tensar la amistad que les une, ver el grado de elasticidad de lo que les unió y del qué y del cómo les mantiene unidos. De cómo posicionarse manteniendo la elegancia y decoro delante de los anfitriones con los que no se está de acuerdo.

Debate de ideas escrito con claridad, sin simpleza, desde lo que se dicen personas normales y corrientes. Manteniendo la ambigüedad de la vida, la de los grises que van del blanco al negro. Un debate que no lo parece por la vitalidad y la presencia que le pone todo su elenco.

El otro nombre es Lucía Quintana. Que está graciosa y luminosa como esa secretaria de dirección desjefada y poeta que juega a ser influencer subiéndolo todo, y lo que se dice todo es todo, a Instagram. Haciendo, si es necesario, el ridículo para conseguir un like más. Personaje que no resulta patético, sino lleno de vida gracias a esta gran actriz que no debería bajarse de los escenarios, ni de las películas de Pedro Almodóvar. Una cómica de raza.