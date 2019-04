Aplauso generalizado al 'Telediario' de TVE por cómo ha informado sobre la polémica por el debate

🔊El CdI no comparte la decisión de la Administradora única de RTVE de cambiar la fecha del debate. Esta modificación debería haber contado con el consenso de todos los partidos políticos, y no solo con el de uno. No nos cansaremos de recordarlo: ¡¡¡RTVE debe ser independiente!!! pic.twitter.com/NlCyNnyP65