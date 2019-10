Tras el asesinato de Khashoggi, el mundo debería haber dado la espalda a Arabia Saudí. Estos 7 hombres lo evitaron

Pese al clamor internacional, la justicia se ha demorado, por decirlo de forma sutil, en el caso de Khashoggi. “Apenas ha habido avances hasta ahora, pero no tiene por qué seguir siendo así”, declaró la entonces prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, en The Washington Post a finales de septiembre. “Todavía tengo la esperanza de que Estados Unidos decida defender lo correcto. Hasta entonces, seguiré buscando justicia para Jamal, y espero que la gente y los gobiernos del resto del mundo me ayuden en esta búsqueda”.