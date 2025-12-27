Todo lo que se sabe de la desaparición de cuatro miembros de una familia española en Indonesia

Equipos de rescate de Indonesia buscando a los cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

La búsqueda continúa en aguas del este de Indonesia tras el naufragio de una lancha turística en el que han desaparecido cuatro miembros de una familia valenciana: el padre y tres menores.

El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 20:30 hora local (14:30 en la España peninsular), cuando la embarcación sufrió una avería de motor y terminó hundiéndose cerca de la isla de Padar, uno de los enclaves más visitados del Parque Nacional del Komodo, no lejos del puerto de Labuan Bajo.

Qué ocurrió y cuántas personas iban a bordo

Según el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR), la lancha transportaba 11 personas: la familia española, cuatro tripulantes y un guía turístico. Siete fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y la hija menor de la familia, además de los miembros de la tripulación y del guía.

Cuatro personas permanecen desaparecidas y las tareas de localización podrían prolongarse entre tres y cuatro días, si las condiciones lo permiten.

Las labores se están desarrollando en un contexto adverso. El SAR ha informado de olas de hasta 1,5 metros, fuertes corrientes alrededor de Padar y lluvias torrenciales que reducen la visibilidad. La autoridad portuaria de Labuan Bajo elevó incluso el tamaño del oleaje hasta tres metros en el momento del siniestro, lo que dificultó las primeras búsquedas, según su responsable, Stephanus Risdiyanto.

Quiénes son los desaparecidos

Entre los desaparecidos se encuentran Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos, de 12, 10 y 9 años. La madre y la hija menor, de 7 años, sobrevivieron al naufragio y ya se encuentran fuera de peligro.

El abuelo y suegro, Enrique Ortuño, propietario del conocido restaurante El Coso de Valencia, ha explicado que mantiene contacto constante con su hija. En declaraciones a Agencia EFE, expresó su pesimismo sobre las posibilidades de encontrar con vida a los desaparecidos.

Cómo se produjo el hundimiento

El relato de los supervivientes coincide en dos impactos sucesivos. Poco después de zarpar, la lancha recibió un primer golpe del oleaje, que provocó que algunos pasajeros cayeran al mar, entre ellos la madre y la hija menor españolas. Un segundo golpe dañó la parte baja de la embarcación, que se partió y se hundió con rapidez. El resto de la familia permanecía a bordo en ese momento.

"Mi hija y mi nieta salieron despedidas porque estaban en una zona más alta; cayeron al mar y fueron rescatadas. Mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados cuando el barco se partió y se hundió", explicó Ortuño.

Una avería en el motor, posible causa del accidente

Esta embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

El consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali. Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán este domingo la búsqueda de los desaparecidos, ha informado en un comunicado el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR).

El SAR ha señalado que el equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad".

Asistencia consular y coordinación con España

Las autoridades indonesias han confirmado oficialmente la desaparición a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado que el Consulado en Yakarta está prestando atención permanente a la madre y la hija, con un oficial de la Embajada ya desplazado a Labuan Bajo y contacto directo con las familias. RTVE informó de que la asistencia consular se mantiene mientras continúan las búsquedas.

La isla de Padar permanece cerrada a los turistas debido a las condiciones meteorológicas extremas, una medida que complica la logística de rescate. Los equipos trabajan coordinados por mar y aire, a la espera de ventanas de mejora que permitan ampliar el radio de búsqueda con seguridad.

Zona de riesgo conocido

Indonesia es un archipiélago de unas 17.000 islas y los accidentes marítimos no son infrecuentes. Las causas habituales incluyen equipos de seguridad insuficientes, infraestructuras precarias, sobrecarga de pasajeros, cumplimiento laxo de las normas y mal tiempo. Las autoridades locales insisten en que el oleaje excepcional fue determinante en este caso.

Qué puede pasar ahora

Las próximas horas son críticas. El SAR ha indicado que mantendrá las operaciones mientras las condiciones lo permitan. En escenarios similares, la probabilidad de supervivencia desciende con rapidez tras las primeras 48-72 horas, especialmente con corrientes fuertes y mar agitada.

Aun así, los equipos no descartan ninguna hipótesis y continúan rastreando zonas de deriva calculadas a partir del viento y las corrientes.