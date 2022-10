Arturo Pérez-Reverte: "Un autor debe cobrar la novela y retirarse"

EFE Arturo Pérez-Reverte en la presentación a los medios de 'La piel del tambor'.

Los personajes de Arturo Pérez-Reverte vuelven a la pantalla grande. Este viernes llega a los cines la adaptación de uno de los libros más leídos del escritor, La piel del tambor.

Amaia Salamanca, Richard Armitage, Rodolfo Sancho y Alicia Borrachero son los protagonistas de la historia, que narra la investigación tras las misteriosas muertes en la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas, en Sevilla.

Para Pérez-Reverte, que no ha estado involucrado en el proceso de rodaje, “la película es extraordinaria”. “La prueba del algodón para un novelista es que le guste la película, que reconozca su novela en la película, y ha ocurrido así. Me he quedado... es que son mis personajes, es mi padre Quart, es mi Macarena, es mi Sevilla, entonces eso me ha dado una felicidad personal”, ha reconocido el escritor ante los medios este lunes.

“No ocurre siempre y cuando una película no me gusta me callo, ahora, cuando me gusta lo digo. Es una gran película”, ha insistido Pérez-Reverte, alabando el trabajo del director Sergio Dow y de todo el reparto de la producción. “Quizás junto con El maestro de esgrima que hizo Pedro Olea, sea de las mejores películas que han hecho de un texto mío”, ha confesado.

EFE El equipo de 'La piel del tambor'.

El texto de Pérez-Reverte ha servido al cineasta colombiano para construir la historia sin necesitar la ayuda del escritor. “Yo creo que un autor debe cobrar la novela y retirarse. Estar ahí encima molesta más que ayuda en un rodaje, procuro mantenerme lejos de todos ellos”, ha revelado el autor.

La cinta, al igual que la novela, transcurre en Sevilla y la capital andaluza es un personaje más de la ficción. Pérez-Reverte ha asegurado que reconoce esa Sevilla que él describió en su libro y que la cinta “es una postal”.

Además, el autor ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia Richard Armitage, que interpreta al Padre Quart: “Está formidable, es mi cura. Yo me imagine así alto, guapo, duro. No un James Bond, pero sí un cura que sabe moverse por los terrenos sucios, el hombre de la trastienda del Vaticano. Hace un trabajo extraordinario, yo me he quedado asombrado”.

A pesar de rodarse en Sevilla y con gran parte del elenco formado por actores españoles, La piel del tambor se ha grabado en inglés, algo que ha extrañado a algunos pero que para Pérez-Reverte no tiene nada de raro. “La película se ha rodado en inglés para que tenga una proyección exterior y eso le da fuerza. Es una película que, aparte de lo que haga en taquillas, en Amazon y en los circuitos de plataformas va a tener un recorrido extraordinario. Yo creo que es una gran película para Amazon precisamente”, ha defendido ante los medios el académico de la RAE.

