Un cliente le pide un helado y se lo devuelve al verlo así: la camarera no da crédito

Helado rosado y azul derritiéndose en un cono y sostenido por un niño.

Hay situaciones en hostelería que terminan convirtiéndose en un pequeño fenómeno en redes sociales. Es lo que ha ocurrido con un vídeo publicado por la usuaria de TikTok @nadia.kyrylova, una camarera que ha contado la sorprendente petición de un cliente después de recibir un helado.

Según explica en el vídeo, el problema no tenía nada que ver con el sabor, la temperatura o el estado de conservación del producto. El cliente pidió que le cambiaran el helado porque estaba "roto".

La trabajadora muestra el producto y reconoce que, efectivamente, presentaba una rotura. En concreto, el helado se había partido justo por la mitad de la galleta recubierta de chocolate, algo que, según apunta, probablemente ocurrió durante el transporte o el almacenamiento.

"Razón no le falta", admite entre risas mientras enseña el helado a cámara. Sin embargo, no puede evitar mostrar su sorpresa por la reclamación.

"Sabe igual, te lo juro"

La camarera explica que finalmente accedieron a cambiar el producto al cliente, aunque insiste en que la rotura no afectaba en absoluto a la experiencia de consumo.

"Qué necesidad había de hacer eso", comenta en el vídeo. "Yo entiendo que si estuviera destrozado, que no te lo pudieras comer porque está reventado, pues vale. Pero tío, sabe igual, te lo juro que sabe igual".

La joven reconoce que el helado estaba partido y que el cliente tenía motivos para señalarlo, pero considera que se trataba de un defecto meramente estético que no alteraba ni el sabor ni la calidad del producto.

Su reacción terminó convirtiendo la anécdota en uno de esos vídeos cotidianos que suelen triunfar en TikTok, especialmente entre trabajadores de la hostelería acostumbrados a compartir situaciones curiosas vividas con clientes.

Debate entre los usuarios

Como suele ocurrir en este tipo de publicaciones, la escena ha generado opiniones para todos los gustos.

Por un lado, algunos usuarios consideran que el cliente estaba en su derecho de reclamar, ya que había recibido un producto que no se encontraba en perfectas condiciones visuales y que, al fin y al cabo, había pagado por él.

Otros, en cambio, se han mostrado más cercanos a la postura de la camarera y creen que se trataba de una reclamación excesiva teniendo en cuenta que el helado seguía siendo perfectamente comestible.

La propia autora del vídeo se toma la situación con humor y concluye su relato con una frase que resume bien el tono de la publicación: "Y solo estamos a mayo. Compañeros y compañeras, solo estamos a mayo. Suerte en la vida, crack".