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Un cliente le pide un helado y se lo devuelve al verlo así: la camarera no da crédito
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Un cliente le pide un helado y se lo devuelve al verlo así: la camarera no da crédito

La trabajadora compartió la escena en TikTok y abrió un debate entre quienes consideran que el cliente tenía razón y quienes creen que la reclamación era completamente innecesaria.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Helado rosado y azul derritiéndose en un cono y sostenido por un niño.
Helado rosado y azul derritiéndose en un cono y sostenido por un niño.Camille Wesser

Hay situaciones en hostelería que terminan convirtiéndose en un pequeño fenómeno en redes sociales. Es lo que ha ocurrido con un vídeo publicado por la usuaria de TikTok @nadia.kyrylova, una camarera que ha contado la sorprendente petición de un cliente después de recibir un helado.

Según explica en el vídeo, el problema no tenía nada que ver con el sabor, la temperatura o el estado de conservación del producto. El cliente pidió que le cambiaran el helado porque estaba "roto".

La trabajadora muestra el producto y reconoce que, efectivamente, presentaba una rotura. En concreto, el helado se había partido justo por la mitad de la galleta recubierta de chocolate, algo que, según apunta, probablemente ocurrió durante el transporte o el almacenamiento.

"Razón no le falta", admite entre risas mientras enseña el helado a cámara. Sin embargo, no puede evitar mostrar su sorpresa por la reclamación.

"Sabe igual, te lo juro"

La camarera explica que finalmente accedieron a cambiar el producto al cliente, aunque insiste en que la rotura no afectaba en absoluto a la experiencia de consumo.

"Qué necesidad había de hacer eso", comenta en el vídeo. "Yo entiendo que si estuviera destrozado, que no te lo pudieras comer porque está reventado, pues vale. Pero tío, sabe igual, te lo juro que sabe igual".

La joven reconoce que el helado estaba partido y que el cliente tenía motivos para señalarlo, pero considera que se trataba de un defecto meramente estético que no alteraba ni el sabor ni la calidad del producto.

Su reacción terminó convirtiendo la anécdota en uno de esos vídeos cotidianos que suelen triunfar en TikTok, especialmente entre trabajadores de la hostelería acostumbrados a compartir situaciones curiosas vividas con clientes.

Debate entre los usuarios

Como suele ocurrir en este tipo de publicaciones, la escena ha generado opiniones para todos los gustos.

Por un lado, algunos usuarios consideran que el cliente estaba en su derecho de reclamar, ya que había recibido un producto que no se encontraba en perfectas condiciones visuales y que, al fin y al cabo, había pagado por él.

Otros, en cambio, se han mostrado más cercanos a la postura de la camarera y creen que se trataba de una reclamación excesiva teniendo en cuenta que el helado seguía siendo perfectamente comestible.

La propia autora del vídeo se toma la situación con humor y concluye su relato con una frase que resume bien el tono de la publicación: "Y solo estamos a mayo. Compañeros y compañeras, solo estamos a mayo. Suerte en la vida, crack".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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