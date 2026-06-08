Un mural de 1.500 metros cuadrados con ballenas pintado a mano en 1999: la FIFA lo borra justo antes del Mundial y el artista la demanda por 25 millones

La FIFA ha utilizado un edificio del centro de Dallas (EEUU) para publicitar los partidos del Mundial 2026 que van a disputarse en la ciudad. El problema es que para ello ha borrado un mural de más de 1.500 metros cuadrados que fue pintado a mano en el año 1999.

El autor de la obra, Wyland, ha explicado que su mural estaba compuesto por ballenas de tamaño real que aparecían nadando. Después de casi tres décadas, los trabajadores empezaron a pintar encima del mismo el mes pasado. El asunto ha llegado a los tribunales.

El artista ha presentado una demanda contra la FIFA en la que pide en concepto de daños y perjuicios 25 millones de dólares (aproximadamente 21,7 millones de euros, al cambio actual) por haber eliminado la pintura sin pedirle permiso.

El comité organizador del Mundial ha publicado un comunicado en el que han explicado que en sustitución del mural de Wyland está planeada una obra "que capture este momento histórico actual y refleje la energía, la unidad y el espíritu global que rodean al Mundial 2026". Además, han asegurado que una parte de la obra del artista sí que va a ser conservada.

El autor del mural ha presentado la demanda en el Tribunal Federal de Distrito de Dallas. En la misma, asegura que la FIFA, el propietario del edificio y la empresa administradora decidieron pintar sobre su obra sin notificárselo previamente y, en consecuencia, sin su autorización.

En la demanda, Wyland argumenta que se ha infringido la Ley de Derechos de los Artistas Visuales, una disposición federal de 1990 que protege las obras de arte exhibidas públicamente.

En ese sentido, el artista ha asegurado que "aunque la FIFA afirma que trabajaba para desarrollar arte para la ciudad sede, en realidad desfiguró un elemento histórico y emblemático de la ciudad sede".