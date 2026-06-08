El gorro de baño es uno de los utensilios más útiles para hacer pizza en casa, según el autor del libro más completo sobre masas

Edu Lavandeira (conocido en las redes sociales como @opelouro) es un divulgador que se ha hecho conocido por compartir detalladas recetas para elaborar de forma artesanal masas de pizzas.

Recientemente, Lavandeira ha trasladado todos sus conocimientos a un libro llamado Planeta pizza (Oberon). El mismo comienza definiendo la masa de pizza como "un lienzo en blanco donde poder aplicar la creatividad".

En declaraciones a El País, el experto ha explicado que "he escrito este libro porque la gente, que me sigue en Instagram, me lo pedía. Lo cierto es que era un libro que tenía en mente hace mucho tiempo, pero no comencé a escribirlo hasta que sentí que de verdad tenía el conocimiento suficiente".

El autor define el libro Planeta pizza como "un manual de elaboración de pizza dirigido a los que quieren hacer pizza en casa, aunque también creo que es un libro perfecto para cocineros que no tienen conocimientos sobre pizza y quieren ofrecerla en sus restaurantes".

En ese sentido, Edu Lavandeira ha añadido que "con humildad lo digo, pero sin ningún rubor, no hay otro libro en español (ni en otro idioma) tan completo sobre el mundo de la pizza casera".

La harina es la clave (y usar un gorro de baño es muy recomendable)

Durante su entrevista con el mencionado medio de comunicación, el especialista en la elaboración de pizzas ha ofrecido varias recomendaciones para hacer pizza en casa de una manera sencilla.

Uno de los consejos más sorprendentes es el de usar un gorro de baño. "Una de las herramientas más útiles para hacer pizza es un gorro de baño, porque sirve para cubrir los cuencos varias veces durante el proceso. Evitan el desperdicio de film transparente", ha asegurado.

Por otro lado, Lavandeira ha dejado claro que el ingrediente que marca la diferencia al hacer una masa de pizza es la harina. "Todo es necesario, pero lo más importante es la harina. Lo mejor son las harinas especiales para pizzas que ya se encuentran en todos los supermercados", ha subrayado.