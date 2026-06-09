José Sacristán anuncia que deja el cine y explica el motivo con una frase que nadie esperaba

José Sacristán ha puesto fecha al final de una de las carreras más importantes del cine español. A sus 88 años, el actor anunció este lunes durante su entrevista en La Revuelta que abandona definitivamente la gran pantalla.

Lo hizo además con una explicación tan sencilla como inesperada. "No quiero madrugar más", afirmó entre los aplausos del público del programa de David Broncano.

La frase provocó las risas de los presentes, pero detrás de ella hay una decisión importante. Sacristán aclaró que deja el cine porque los rodajes exigen una dedicación y unos horarios que ya no está dispuesto a asumir. Sin embargo, no se retira completamente de la interpretación.

Actualmente continúa sobre los escenarios con El hijo de la cómica, una obra basada en las vivencias de Fernando Fernán Gómez que él mismo dirige e interpreta y con la que sigue recorriendo teatros de toda España.

"No dispongo de ese tiempo"

Durante la entrevista, el actor explicó que el principal problema de los rodajes es el tiempo que requieren. "Se necesita un tiempo del que yo ya no dispongo", señaló.

La decisión pone fin a más de siete décadas de relación con el cine y la televisión, donde Sacristán se ha convertido en una de las figuras más reconocibles de la cultura española gracias a títulos como El embrujo de Shanghái, Visionarios o Para que no me olvides.

Y lo hace además en un momento en el que, según aseguró durante la conversación, goza de un buen estado de salud y sigue manteniendo una intensa actividad profesional.

La anécdota con el rey Juan Carlos

Más allá del anuncio de su retirada cinematográfica, uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando recordó una historia relacionada con el rey emérito Juan Carlos I.

Sacristán relató que cuando recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes decidió acudir acompañado de su padre, Venancio, un militante comunista de toda la vida. "Era un rojo sin remedio", recordó entre risas.

Según explicó, cuando llegó el momento de saludar al entonces monarca, decidió presentárselo utilizando precisamente esa expresión. Lo que ocurrió después le sorprendió.

Lejos de incomodarse, Juan Carlos I se acercó y abrazó efusivamente a su padre, que se quedó completamente desconcertado por la reacción.

El otro momento viral de la noche

Como es habitual en La Revuelta, Sacristán también tuvo que enfrentarse a las preguntas clásicas del programa. Y fue entonces cuando dejó otra de las frases que más comentarios ha generado en redes sociales.

Preguntado por cuestiones relacionadas con el sexo, respondió con su característico sentido del humor: "Llevo sin tener una erección desde el nombramiento de Su Majestad, el rey Juan Carlos".

La ocurrencia provocó una carcajada general en el plató y terminó de convertir su visita en uno de los momentos televisivos más comentados de la jornada. Pero más allá de las bromas y las anécdotas, la noticia de la noche fue otra: uno de los grandes nombres del cine español ha decidido bajar el telón de la gran pantalla. Y lo ha hecho fiel a su estilo, con naturalidad, ironía y una frase que pocos esperaban escuchar.