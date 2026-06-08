⁠Solo cuatro de 123 aprueban: la OCU analiza las bebidas energéticas que se venden en España y la menos dañina es de marca blanca

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto nota a las bebidas energéticas. Y no, no hay buenos resultados. De las 123 marcas y variedades analizadas, solo aprueban 4. Para entendernos, un 3% de las establecidas en el mercado español.

Como recoge el reciente estudio de la OCU, "estas bebidas son muy peligrosas en exceso". Si bien la organización admite que la cafeína que contienen las bebidas energéticas "puede ayudar a recuperar el vigor en momentos puntuales", su uso desmedido conlleva riesgos... "sobre todo si se combinan con alcohol".

"No nos cansamos de decirlo: no son refrescos", añade el encabezado de un trabajo del que solo salen bien paradas cuatro bebidas. El baremo se ha basado en sus ingredientes, su valor nutricional y especialmente la transparencia de su etiquetado, no siempre fidedigno.

Cual examen complejo de fin de curso, los suspensos van cayendo uno tras otro. Sobre una nota de 100 puntos marcada de tope por la OCU, se suceden los suspensos rotundos, con marcas de 10 o 20, un puñado de 30, algún que otro producto moviéndose por la decena de los 40 puntos... y así hasta llegar al aprobado

El primer 'suficiente' lo consigue las bebidas Energyx (de Carrefour), etiquetada como energy drink zero de 250 mililitros. Esta se queda en un 51 sobre 100. Con idéntica nota aparece Nightwatch, una bebida energética anunciada como "vegana ecológica" y también de 250 mililitros.

Dos puntos por encima aparecen las otras dos que han superado el test de la OCU. Se trata de las bebidas Contact, etiquetada como 'zero', y El Diablo (de Día), también en modo 'zero'. Ambas presentan idéntico porcentaje de cafeína (30 mg/envase) sobre un bote de 250 mililitros, con la 'marca blanca' en el primer puesto del enorme listado.

Añade la OCU que este tipo de bebidas, también promocionadas como energizantes o estimulantes, "atesoran en mayor o menor medida cualidades antifatiga", lo que se debe a la notable presencia de cafeína y otros ingredientes revitalizantes.

Advirtiendo sobre su asociación con retos deportivos, riesgo y aventura por su conocido 'chute' de energía, la OCU culmina con un consejo. "Un consumo responsable de estas bebidas sería tomarlas ocasionalmente en momentos de decaimiento físico, siempre sin abusar y nunca de forma continuada", remata el organismo.