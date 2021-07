Así es el Erasmus rural de Zaragoza que el Gobierno va a exportar a toda España

Este profesor de Economía Aplicada “enamorado” del desarrollo rural entendió que en los pueblos no sólo faltaba “capital humano”, sino “un chute de ilusión” que podían aportar jóvenes estudiantes, al mismo tiempo que ellos adquirirían conocimientos sobre su rama y aprenderían lo que es el mundo rural.

Para ello, los alumnos no sólo trabajarían en los pueblos, sino que vivirían allí el tiempo que duraran sus prácticas. “Igual que en el Erasmus valoras la experiencia de vivir allí, y si vas a Polonia pruebas la vodka que hacen, la idea aquí era que los jóvenes estuvieran en el pueblo empapándose de esa cotidianeidad, de esa vivencia”, ilustra Sáez.

Tamara no ha encontrado trabajo todavía, pero con otras mujeres del pueblo ha creado una asociación, La Devanadera , para “luchar contra la despoblación y visibilizar a la mujer del mundo rural”.

Lo que más aprecia Tamara de la experiencia es que le “permitió descubrir el pueblo de un modo diferente”. “No valoraba tanto su patrimonio hasta que, literalmente, lo he tocado”, reconoce la historiadora.

La clave para que ella estuviera “encantada”, dice Rebeca, fue la acogida que recibió tanto por parte del pueblo como de la empresa. “Al haber sólo dos o tres empleados, todos teníamos que hacer de todo”, señala.

Por las tardes, Rebeca se iba con su vecina a dar una vuelta con el perro, y los fines de semana participaba en las actividades de Bulbuente. Ahora ha conseguido trabajo en una empresa agroquímica, y está convencida de que ha sido “gracias a las prácticas”.

“Como mínimo, consigues unas prácticas y, con suerte, hasta te contratan”

A Jennifer Lafuente, de 24 años, le gustó tanto la experiencia que vivió en 2019 con el Erasmus rural, que al año siguiente repitió. Como estudiante de Marketing e Investigación de Mercados, el primer año hizo las prácticas en el Ayuntamiento de Herrera de los Navarros (506 habitantes), y el segundo, en Bodegas Tempore, en Lécera (661 habitantes).

Al terminar la segunda beca, Jennifer consiguió un contrato en Bodegas Tempore, y allí sigue trabajando “encantada”. “Cuando mis amigas me dicen que no saben qué hacer, que no encuentran nada, siempre les digo: ‘Apuntaos’. Como mínimo, consigues unas prácticas, coges tablas y, con suerte, hasta te contratan”, celebra. “Es absurdo cerrarse puertas sólo por el hecho de que el trabajo esté en el medio rural, o porque tengas que coger un coche”, zanja.