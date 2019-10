Así es mi vida como madre con depresión

Después de tomarme 10 mg de fluoxetina, empecé a notar que no me hacía falta dormir tanto. Otros 20 mg más y ya pude volver a comer y a ayudar a mis hijos con sus deberes. La vida no parecía tan complicada. Fue cuando volví a tener ganas de preparar la cena ―una cena de verdad― cuando me di cuenta de que ya me encontraba mejor. Busqué una receta que no incluyera huevos, compré los ingredientes y la hice. Incluso comí un poco para que fuera una verdadera cena familiar.