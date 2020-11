Así es #SharpieGate, la conspiración sobre el robo electoral que promueven los aliados de Trump

En un vídeo que Trickovic publicó en Facebook el martes por la noche, se muestra a una mujer que afirma haber visto a trabajadores electorales forzando a los votantes a utilizar rotuladores Sharpie e impidiéndoles utilizar bolígrafos normales. Asimismo, afirma haber visto cómo invalidaban papeletas marcadas con rotuladores Sharpie mientras que su papeleta, marcada con bolígrafo, fue validada. Facebook permitió la publicación del vídeo, pero con la advertencia de que se trataba de información falsa. Aun así, ya se ha compartido más de 100.000 veces.

Los seguidores de Trump también han difundido el bulo en Twitter y no han dejado de reclamar que los demócratas están robando las elecciones. El fundador de Students for Trump, Ryan Fournier, explicó para sus más de 1 millón de seguidores que “han invalidado votos porque les dieron un rotulador Sharpie en los colegios electorales”. Por su parte, la fundadora de Women for Trump, Amy Kremer, les dijo a sus 62.000 seguidores que la trama SharpieGate “está por todas partes” y el activista republicano Matt Schlapp compartió la teoría para sus más de 230.000 seguidores.