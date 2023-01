Así son las nuevas pistolas de la Policía Nacional y la Guardia Civil

Cavan Images via Getty Images

Los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cuentan con nuevas pistolas, pero no se tratan de las mismas y eso ha generado debate, sobre todo, en la parte más afectada.

El problema no está en el tiempo que ha transcurrido hasta la entrega de las nuevas pistolas, sino en el modelo. La Ramón de EMTAN fue la vencedora del concurso y no gustó a muchos. Ya que son parecidas a la Glock, la que sí que están recibiendo los agentes de la Policía Nacional, pero no son iguales.