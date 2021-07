Ayuso maravilla a Twitter con su respuesta a un usuario que le dijo que es "una auténtica MILF"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dejado maravilladas a cientos de personas en Twitter al responder a un usuario que había dicho de ella en un vídeo que es “una auténtica MILF” (las siglas en inglés de Mama I’d Like to Fuck, que en español sería algo así como Madre Que Me Follaría).

Todo ello después de que se hiciese viral en Twitter un vídeo del usuario de TikTok @josenogales en el que le preguntan que si “se ha hecho” a la dirigente del PP. “Me habéis preguntado esto un montón de veces, que si me he hecho a Ayuso. He buscado por Google y resulta que es la presidenta de Madrid”, comienza diciendo el joven.

“Deciros que, la verdad, tiene su toque para los años que tiene. Es una auténtica MILF. Me parece bastante mona la nena y encima es la presidenta del partido político el azul, que es el que me gusta a mí el color azul, yo es el que voto”, continúa.

“Así que nada, no me la he hecho, pero la verdad que tomaría un café con ella. ¿De qué cosas hablaríamos? Pues no sé, yo de política no estoy muy enterado, pero le puedo decir: ’Gatita, tú eres presidenta, pero yo soy concejal del amor”, concluye.

El vídeo se ha compartido más de 3.000 veces en Twitter en tres días y acumula allí más de 15.000 ‘me gusta’, lo que ha provocado que otro usuario le haya dicho a Ayuso: “Vamos @IdiazAyuso queda con el titán este para ese café y cuéntanos de qué hablasteis y si tuvo huevos de soltarte lo de “concejal del amor, gatita”.

Lo que pocos podían imaginar es que la propia Ayuso respondería. Lo ha hecho con un simple GIF: