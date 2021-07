Ayuso, sobre el asesinato de Samuel: “Veo mal acusar sin motivo, sin pruebas"

El arrestado es amigo de los otros tres detenidos el pasado martes en A Coruña, dos chicos y una chica, también acusados de ser los supuestos autores de la muerte del auxiliar de enfermería. Ninguno de los cuatro conocía a Samuel y a ninguno le constan antecedentes. Según ha indicado la Delegación del Gobierno en Galicia, al detenido se le imputa un delito de homicidio, como a los otros tres.

Un ola de indignación

Pese a que la Policía no descarta ninguna hipótesis, parece que la motivación homófoba no es la principal línea de investigación. No obstante, la denuncia del entorno del joven de que murió al grito de “maricón” levantó este lunes una ola de protestas y manifestaciones por toda España.