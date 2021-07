Baldoví para su discurso, cambia de tono y se dirige así a Casado "para que me pueda entender"

El diputado valenciano, Joan Baldoví, ha cargado contra Pablo Casado durante su comparecencia desde el Congreso de los Diputados.

El político de Compromís ha respondido a las polémicas declaraciones de hace unos días del líder del PP en las que aseguró que “en Baleares no habláis catalán, habláis mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterenc”. Unas palabras por las que también le ha mandado un curioso mensaje el cantante Albert Plá.

“Esta cultura vuestra no es un apéndice de nadie. No sois parte de no sé qué Països Catalans, sois las grandes Islas Baleares admiradas en todo el mundo”, dijo Casado en un acto.

Sobre esto se ha pronunciado, a su manera, Joan Baldoví. En medio de una rueda de prensa ha afirmado “ahora me voy a cambiar de lengua” y “en lugar de hablar en castellano” se ha puesto a hablar “en palentino para que el señor Pablo Casado me pueda entender perfectamente”.

Baldoví ha afeado que el dirigente del PP fuese a Baleares y “con todo el desparpajo del mundo” les dijese a los habitantes de las islas en qué lengua hablaban.

“Hay que ver cómo cunde un máster en esa universidad para que el señor Casado se atreva incluso a opinar de filología en contra de todos los dictámenes de la RAE o en contra de todos los dictámenes de todas las universidades europeas”, ha afirmado.

Para finalizar, Baldoví ha afirmado que “es un lujazo” que Pablo Casado sea el líder de la oposición: “Con este líder, probablemente, Pablo Casado sirva para todo pero finalmente no sirva para lo que quiere ser, que es ser presidente del Gobierno”.