Bárbara Blasco: "La felicidad nos hace biodegradables: la conciencia de tener algo valioso viene con el miedo a perderlo"

Por Winston Manrique Sabogal

Mi primera epifanía lectora me sucedió con diez u once años. Fue en la urbanización de la playa, un verano en que me quedé sin amigas y el aburrimiento extremo me llevó a coger un libro, un libro para adultos, más allá de los Tintines y Astérix que tan a gusto leía. Ese libro fue Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas. Me fascinó, por fin había descubierto la vacuna contra el aburrimiento, contra la soledad, contra la tristeza. Por fin tenía un superpoder, podía vivir plenamente entre las páginas de un libro, era autosuficiente. Lo malo es que, como con cualquier otra droga, la sensación de euforia pasa pronto, y las dosis que uno necesita para conseguir ese efecto son cada vez mayores.

Respecto a la escritura no recuerdo claramente cuándo pensé quiero escribir. Sí recuerdo una redacción que hice en el cole a partir de la premisa de que me tocaba la lotería. La profe me felicitó mucho, me felicitó exageradamente, y a mí me sorprendió porque no había hecho nada especial. Esa sensación se mantiene”.

Y continúa con tal fuerza que Bárbara Blasco (Valencia, España, 1972) obtuvo este año el Premio Tusquets de Novela con Dicen los síntomas. Mantener esa pasión y ese interés no ha sido fácil, entre otras cosas por una vida laboral difícil y variada cuyo recorrido la editorial resumen como si fuera un personaje novelesco: “trabajó como dependienta, teleoperadora, camarera, ayudante de mago, bailarina de cabaret, empleada de gasolinera, actriz secundaria y vendedora de enciclopedias antes de licenciarse en Periodismo. Ha estudiado dirección cinematográfica en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, y guion de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba; y en la actualidad colabora en Valencia Plazae imparte clases en el Taller de Escritura Creativa de Fuentetaja”.

La realidad entró en la vida de Bárbara Blasco con todas sus experiencias disímiles. Todo eso le ha permitido escribir las novelas Suerte (2013), La memoria del alambre (2018) y ahora Dicen los síntomas. Una obra que, según el jurado, fue premiada “por la narración mordaz de una mujer soltera y en plena crisis de desencanto, tanto laboral como sentimental, que, pese a tenerlo todo en contra, no desfallece en la búsqueda de la felicidad. Una novela de escritura turbadora, y un excelente retrato generacional con un final inesperado”. Una historia que empieza a contarse desde la penumbra y el desencanto y evoluciona hacia la luminosidad y el optimismo.

Ahora es ella, Bárbara Blasco, desde el salón de su casa en Valencia y con su portátil quien habla de su novela a las preguntas de esta entrevista. Empezó el jueves por la noche después de sus clases y terminó el viernes a medio día después de una entrevista en la radio. Tras recordar sus inicios en la lectura y la escritura sigue con cómo ha logrado mantener su pasión por la literatura y la escritura en medio de su vida laboral y qué ha significado para ella el mundo de los libros.

“Pues la verdad es que no he sido constante en esa pasión. En mi primera juventud, abandoné la literatura por el cine, estaba enganchada a la oscuridad de la sala, era mi túnel preferido por el que escapar de una realidad bastante ingrata entonces. No leía mucho pero se cruzaron libros como Rojo y negro, El guardián entre el centeno, El hombre que inventó Manhattan, Madame Bovary o Las edades de Lulú que me sacudieron. Respecto a la escritura, salvo los poemas desesperados de adolescencia, hasta los treinta y tantos escribí bastante poco y con resultados más bien patéticos: lo que había en mi cabeza no se parecía en nada a lo que después aparecía en el folio. Tuve que madurar, adquirir técnica, disciplina y cierto orden mental para que esas dos realidades se acercaran. El punto de inflexión lo marcó el hecho de abrir un blog, a los treinta y tantos. Esa fue mi escuela de escritura, allí aprendí a pensar con los dedos, comprendí que la realidad mejoraba enormemente pasada por el tamiz de las palabras”.

Es así como en Dicen los síntomas aborda varias temáticas y tabúes, una de ellos es la enfermedad. La novela entra en detalles interesantes y curiosos, algo que contrasta porque a pesar de ser una situación normal en las personas se intenta ocultar, incluso en estos tiempos de covid-19 donde se le menciona y se dicen sus síntomas, pero no se muestra lo suficiente para que, tal vez, sirviera para que la gente tomara más conciencia. El interés de Bárbara Blasco por el tema de las enfermedades viene de lejos.