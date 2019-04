Dónde comer los mejores bocadillos de calamares de Madrid

Madrid ofrece cada vez más opciones veganas. Una de ellas es el bar B13 , en el que no ofrecen ningún producto de origen animal. Se caracteriza por sus pinchos de tortilla, aros de cebolla, platos combinados o postres veganos, pero también cabe destacar su bocata de calamares. Una deliciosa alternativa a la receta tradicional que deberías probar, aunque no seas vegano.

En pleno corazón de Malasaña está Ochenta Grados, un restaurante en el que vivirás una experiencia creativa gracias a su cocina a baja temperatura. Así, procuran no preparar los alimentos a más de 80ºC para que no pierdan sus propiedades ni su sabor. Podríamos decir que también realizan su propia interpretación del bocata de calamares, presentado en pan de cristal recién horneado y acompañado de vinagreta de tomate seco y mayonesa de limón. Una opción diferente y muy original que no puedes dejar de probar si estás por la zona.