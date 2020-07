El calvario de Britney Spears del que sus 'fans' piden liberarla

Más de una década después, la cantante sigue todavía bajo la tutela de su progenitor , algo que sus fans ven como una forma de anularla y aprovecharse de la situación. Este tipo de mecanismos legales se utilizan en Estados Unidos para personas que tienen sus capacidades mentales mermadas por problemas como la demencia. Fue precisamente esto lo que alegó su padre para que la tutela fuera permanente; entonces Spears todavía no había cumplido los 30.

A día de hoy la cantante no puede manejar su dinero, tomar decisiones sobre su carrera, contratar un abogado o hacer entrevistas que no estén guionizadas. Sin la autorización expresa de su padre Spears tampoco puede votar, conducir un coche, casarse o incluso ver a sus hijos ya que no tiene la custodia completa.