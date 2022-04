Busca en Google el teléfono del juzgado de Manacor y se lleva una sorpresa al leer una reseña

“Entro en google a buscar el teléfono del juzgado de Manacor, y atención! …me encuentro con q el fiscal, el juez y forense son muy guapos. Total, q ahora no sé si llamar x tlfno, o presentarme allí. Lo de las reseñas se nos esta yendo de las manos”, ha escrito la usuaria en Twitter.

Pero la cosa no ha quedado ahí. “Twitter es increíble, ha aparecido el Forense guapo de Manacor! No digo más… Bueno sí, que yo solo quería buscar un numero de tlfno, y la q se ha liado, y lo q me estoy riendo. Viva Manacor!”, ha dicho después en otro tuit.